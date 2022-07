Las Bolsas arrancan la semana de las actas de BCE y Fed en positivo

La semana arranca con singo positivo en las Bolsas europeas. El Ibex 35 supera los 8.200 puntos en los primeros compases de la jornada gracias a un alza del 0,6% y tras cerrar la semana pasada con una caída del 0,6%. Dentro del índice, los mayores avances son para las acciones de Repsol, que repuntan más del 2%. IAG es el segundo mejor valor del selectivo con alzas del 1,5%. BBVA y Amadeus también registran subidas del 1%. Caen muy pocos valores del selectivo. Grifols y Fluidra son dos de ellos.

En los próximos días tanto las actas del BCE como las de la Fed marcarán el ánimo de los inversores. Es casi seguro que las actas de la reunión de política monetaria de la Fed del miércoles suenen agresivas dado que el comité decidió subir las tasas en 75 puntos básicos.



El mercado está descontando alrededor de un 85% de probabilidad de otra subida de 75 puntos básicos este mes y tipos de interés del 3,25-3,5% para finales de año. "Pero el mercado también se ha movido hacia el precio en un perfil de recorte de tasas cada vez más agresivo para la Fed en 2023 y 2024, consistente con una creciente posibilidad de recesión", señalaron los analistas de NA a Reuters.



"Alrededor de 60 puntos básicos de los recortes de la Fed ahora están descontados para 2023". En divisas, la demanda de los inversores por el puerto seguro más líquido ha tendido a beneficiar al dólar estadounidense, que está cerca de máximos de dos décadas frente a una cesta de competidores en 105.100.

Todo ello en un entorno en el que en junio la evolución del nivel de precios de las principales economías de la Eurozona se mantiene en niveles máximos, destacando que la tasa de inflación de España repuntó a un 10,2% anual y la subyacente a un 5,5% anual.

El euro se mantiene estable en 1,0429 dólares y no muy lejos de su mínimo de cinco años de 1,0349 dólares. Se espera que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés este mes por primera vez en una década, y el euro podría subir un ascensor si decide un movimiento de medio punto más agresivo.



El yen japonés también atrajo algunos flujos de refugio seguro a finales de la semana pasada, arrastrando al dólar de vuelta a 135,23 yenes desde un máximo de 24 años de 137,01.



Un dólar alto y el aumento de las tasas de interés no han sido amables con el oro que no rinde, que se fijó en 1,812 dólares la onza después de tocar un mínimo de seis meses la semana pasada.



Los precios del petróleo se tambalearon cuando los inversores sopesaron las preocupaciones sobre la demanda frente a las limitaciones de la oferta. Restricciones de salida en Libia y huelga planificada entre los trabajadores noruegos del petróleo y el gas sonlos últimos golpes a la

producción.



El Brent cae 1 centavo a 111,62 dólares, mientras que el crudo estadounidense baja 10 centavos

a 108,33 dólares por barril.