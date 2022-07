Samsung lanzará smartphones plegables más baratos, y es una gran idea

Actualmente, Samsung es el fabricante de referencia en el mercado de los smartphones de pantalla plegable. Sus modelos de la gala Galaxy Z son lo mejor que existe, ya que la calidad de los Flip y Fold es excelente. Pero, por el momento, los precios que tiene son prohibitivos para muchos usuarios, y esto es algo que tiene en mente cambiar.

Las cantidades superiores a los 1.000 euros en la mayoría de los casos es algo que muchos no desean asumir -aunque la idea de tener un móvil con pantalla plegable les llame la atención-. Pues bien, la idea que tiene la firma coreana en la cabeza es recurrir a la gama Galaxy A, que es de las más llamativas que tiene para los terminales tradicionales. Así, daría un golpe de efecto importante debido a que lanzaría dispositivos más económicos que se podrán doblar sin problemas.

Una gran idea por parte de Samsung

Lo cierto es que, si se consigue hacer esto, hablamos de una nueva visión de los teléfonos plegables y una presión añadida para sus rivales, como por ejemplo Xiaomi o Motorola (Apple, por el momento, no ha dado señales de vida en este segmento). Además, recurrir a una submarca ya conocida -y que tiene modelos completos y a precios llamativos-, es una excelente opción, ya que los usuarios reconocerán automáticamente a los terminales. De esta forma, si se pone a la venta un Samsung Galaxy A Fold, no habría duda por parte de nadie de que el teléfono será económico… pero que no está exento de calidad.

Samsung

¿Y cómo se conseguiría esto? Pues aparte de rebajar la potencia de los componentes esenciales, como por ejemplo el procesador y la RAM (dejaría la gama alta para ser parte de la media, por lo que se seguiría contando con una buena experiencia de uso, pero no tan premium). Además, los acabados no serían iguales y la pantalla plegable -que lo lógico es que sea similar a la de los Galaxy Z Flip- no contaría con capas como Ultra-Thin Glass para rebajar el coste. Todo lógico y que se puede entender perfectamente.

¿Cuál podría ser el precio de este plegable?

Pues según la fuente de la información, el primer Samsung Galaxy A plegable, que podría ver la luz a finales de 2023, costaría un millón de wones. Parece mucho, pero al cambio hablamos de unos 770 euros. Esta es una cifra alta, no cabe duda, pero mucho más atractiva para muchos compradores -no son pocos los que se gastan cantidades similares en dispositivos que no cuentan con este tipo de pantalla-. Lo cierto es que la idea es buena, ya que los smartphones con paneles que se pueden doblar son una realidad que ha llegado para quedarse.