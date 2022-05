Este será el hardware del Samsung Galaxy Z Flip 4: procesador, batería y más…

No hace mucho tiempo se conocieron algunos de los detalles importantes que ofrecerá el teléfono plegable Samsung Galaxy Z Flip 4. Esto es lógico, ya que cada vez está más cerca que su presentación sea una realidad y las filtraciones son habituales. Ahora se ha conocido una más que tiene bastante base y que muestra características que son básicas en un smartphone y, lo cierto, es que como se esperaba este será un modelo potente y completo.

Teniendo en cuenta que parece bastante claro que se reducirá el grosor y peso del terminal, algo crucial porque los plegables no son precisamente los mejores en este apartado, otra de las cosas que están bastante claras es que la pantalla exterior del dispositivo será mayor para que resulte más útil. Y, pese a lo indicado, no hará una reducción fundamental en lo que tiene que ver con la batería integrada.

Así, como ya es habitual desde la llegada al mercado de esta gama de producto, serán dos elementos (uno en cada lado del equipo) lo que sumarán amperaje para que la autonomía del Samsung Galaxy Z Flip 4 se mantenga en unos ratios adecuados. La capacidad total será de 3.595 mAh -que es la suma de 2.222 + 1.040 miliamperios-. Esto, en principio, debería ser más que suficiente para que puedas estar un día completo utilizando el móvil si no se abusa en exceso del uso de la pantalla abierta… Y, aquí, es donde jugará un papel importante el panel de la carcasa más grande.

Un hardware muy bueno en este plegable de Samsung

Los datos que se han revelado llegan debido a que el dispositivo ha sido utilizado en una prueba de rendimiento muy conocida para los terminales con Android, como es el caso. Hablamos concretamente del benchmark Geekbench. En la pantalla de resultados finales se puede ver, entre otras cosas, el procesador que empleará el Samsung Galaxy Z Flip 4. Y, la verdad, es que si se confirma hay buenas noticias, ya que el integrado será un Snapdragon 8 Gen 1+ (el más potente de Qualcomm). Este trabaja una frecuencia máxima de 3,19 GHz, nada mal todo hay que decirlo, y podrá usar diferentes núcleos dependiendo de la necesidad de potencia que se tenga -con el objetivo final de ahorrar batería-.

Geekbench

Por otro lado, el dispositivo utilizado en el test cuenta con 8 GB de RAM, una cantidad más que suficiente, pero no sería de extrañar que existiera una variante que llegue a los doce. El caso, es que las puntuaciones obtenidas son muy buenas. Ya que en los entornos multinúcleo llega a los 3.642 puntos, mientras que alcanza los 1.277 cuando se utiliza solo un núcleo. Vamos, de lo mejor que habrá en el mercado sin duda alguna.

¿Se sabe algo de las cámaras?

Pues lo cierto es que no mucho. Con el Samsung Galaxy Z Flip 4 al contrario de lo que ocurre con el Galaxy Z Fold 4, no se ha filtrado gran cosa más que se mantendrá como mínimo la calidad. Por lo tanto, no es de esperar que se integren los mismos sensores que en el S22 Ultra, un añadido que le haría ganar muchos enteros de cara a los usuarios. Eso sí, parece que el precio puede ser uno de sus grandes atractivos, ya que podría constar el modelo más barato, unos 850 euros. Poco, teniendo en cuenta lo que ahora mismo cuestan los plegables.