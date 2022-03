Samsung Galaxy A73 5G: su pantalla y cámaras quieren dominar la gama media

La compañía Samsung aumenta su apuesta en la gama media de producto una vez que ayer se conocieron dos nuevos terminales que ya dejaron un buen sabor de boca. El dispositivo del que hablamos va un paso más allá, debido a que ofrece características muy importantes que le colocan entre los mejores terminales que hay en su segmento del mercado.

El dispositivo se llama Samsung Galaxy A73 5G, tiene dos cosas que le hacen destacar frente a su competencia. Una de ellas es que cuenta con una cámara espectacular que destaca debido a que su sensor principal es de nada menos que 108 megapíxeles con estabilizador óptico, una cifra espectacular. Adicionalmente, cuenta con tres elementos más de 12 + 12 + 5 MP megapíxeles con funciones adicionales como el trabajar con el gran angular, la profundidad y las fotos tipo macro. Por cierto, la cámara selfie también es llamativa, ya que alcanza los 32 megapíxeles.

La segunda característica que destaca en este Samsung Galaxy A73 5G es que cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas que tiene un panel tipo OLED con resolución Full HD+. Es decir, todo lo que un gama media puede necesitar para destacar. Además, cuenta con una frecuencia de 120 Hz en lo que tiene que ver con la actualización, por lo que la fluidez al ver vídeos y jugar es fantástica. Muchos y buenos detalles, como se puede ver.

Samsung

También muy bien en la autonomía

Esto se debe a que el terminal cuenta con una batería de 5.000 mAh. Este es un amperaje que asegura que llegarás a un día y medio de uso perfectamente, por muy intenso que sea el uso que le des al dispositivo. No le falta carga rápida, pero no es su mejor capacidad, ya que la potencia máxima que permite es de 25W, por debajo de lo que permiten otros fabricantes como por ejemplo realme o Xiaomi. En la conectividad, encontrarás de todo como por ejemplo NFC para realizar pagos móviles o WiFi 6 para que acceder a Internet sea muy rápido.

En lo que tiene que ver con el hardware principal, el Samsung Galaxy A73 5G también llama la atención, ya que cuenta en su interior con un procesador Exynos 1280, con ocho núcleos potentes que aseguran un excelente comportamiento con todo (algo en lo que incluye también que cuenta con 6 u 8 GB de RAM). El almacenamiento puede ser de hasta 256 gigas, lo que son buenas noticias, y no le falta la posibilidad de ampliar este apartado mediante el uso de tarjetas microSD.

Samsung

Algunos detalles más del Samsung Galaxy A73

Para empezar, cuenta con sistema operativo Android 12 (con personalización One UI), y en el apartado del diseño hay que destacar que el peso del smartphone es de solo 181 gramos, mientras que su grosor se queda en 7,6 milímetros -siendo esto espectacular, ya que recordamos que la batería es de 5.000 mAh-. El precio no se ha confirmado, debido a que dependerá de la región de puesta a la venta, pero lo normal es que se sitúe entre los 450 y 500 euros. Un muy buen teléfono de gama media, no cabe duda.