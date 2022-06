Cuando el río suena... Es oficial: el Xiaomi 12 Ultra ha sido cancelado

No es habitual que un fabricante de smartphones cancele un producto del que ha hablado en presentaciones oficiales. Generalmente, lo que ocurren son retrasos y esto es lo que se pensaba que ocurría con el Xiaomi 12 Ultra, pero finalmente no ha sido así. Se ha indicado de forma oficial que este teléfono nunca verá la luz.

El dispositivo del que hablamos era el que creía que estrenaría el nuevo y potente procesador Snapdragon 8+ Gen 1 y, algo que llamaba más la atención, la nueva colaboración con Leica en el apartado de la fotografía (una vez que esta compañía abandonaba a Huawei). Mucho se había hablado respecto a su llegada y diseño completamente diferente -incluso se había filtrado una fecha de presentación una vez que en abril no fue anunciado como se suponía en un primer momento-. Pero, finalmente, la realidad es bastante tozuda y no se ha encontrado un hueco para que tenga sentido en el catálogo de producto de la firma asiática.

El anuncio de la cancelación de este móvil de Xiaomi

No ha sido un comunicado o algo similar la vía en la que se ha comunicado que el Xiaomi 12 Ultra no verá nunca la luz. La forma elegida es un mensaje de Lei Jun, uno de los grandes jefes de la compañía, que respondiendo a preguntas de usuarios en redes sociales finalmente ha soltado la bomba de la que hablamos: "El Mi 12 Ultra está equipado con Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, que originalmente se planeó lanzar en marzo y abril, pero se canceló". Por lo tanto, no hay duda alguna que la cancelación es completamente real.

Gizchina

El motivo de la cancelación

Este no es otro que el anuncio por parte del fabricante de un evento en el que se presentará una nueva gama de teléfonos destinados a la gama alta. Este se realizará el día 4 de julio, y dejaba sin hueco al modelo ahora cancelado, tal y como ya comentábamos. Por lo tanto, la lógica se impone y la apuesta de la compañía se centra en los Xiaomi 12S, 12S Pro y 12S Ultra el mes que viene. Y, ojo, que el último que hemos mencionado es el que le quita el sitio definitivamente y será el que ofrezca todo el potencial que es capaz de trasladar la firma a un smartphone.

Algunos detalles importantes de este modelo será que su RAM ascenderá a 12 GB para que todo funcione como la seda y, en lo que tiene que ver con el almacenamiento, este podrá alcanzar los 512 gigas tipo UFS 3.1, por lo que su velocidad será de escándalo. Si a esto se le acompaña una batería de 4.800 mAh con carga rápida de hasta 120W. Sin duda alguna, estamos ante uno de los smartphones más relevantes que jamás se ha lanzado al mercado.

Si te preguntas por la cámara que integrará y que contará con la ayuda de Leica, por lo que hay que esperar grandes cosas, esta contará con un sensor principal de 50MP, y se acompaña con otros elementos de 48 + 48 megapíxeles, donde uno de ellos será tipo periscopio para que el zoom sea de vértigo y con muy poca pérdida. Aparte, el equipo contará con ToF y enfoque láser para que la precisión sea máxima. La verdad es que puede ser un modelo completamente diferencial en este apartado.