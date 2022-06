Ya hay fecha de presentación del Xiaomi 12S, ¿nos quedamos sin el Ultra?

Importante sorpresa por parte de Xiaomi. De forma inesperada se ha publicado la fecha de uno de sus terminales más esperados que, además, cuenta con una gran sorpresa en lo que tiene que ver con su cámara. Te contamos de qué se trata y lo que hay que esperar de este nuevo smartphone con sistema operativo Android.

El modelo del que hablamos es el Xiaomi 12S, un modelo del que se había especulado respecto a su existencia, pero que oficialmente no había dato alguno. Pues bien, hoy mismo la firma asiática ha confirmado que será el próximo día 4 de julio (a las 13 horas de España) cuando el terminal sea oficial. Lo cierto, es que si se revisa bien la fecha comienzan las dudas respecto a si este modelo será la tumba el 12 Ultra que tanto ha dado que hablar.

Un dato que es sorprendente en este Xiaomi

Tal y como reza en el anuncio del evento, con este smartphone lo que se busca es conseguir una “Actualización estratégica en fotografía de Xiaomi”, por lo que las novedades de este dispositivo se centrarán especialmente en este apartado. Y, entre las nuevas opciones, es que este será un modelo que incluirá la ya anunciada colaboración con Leica para optimizar todo lo que tiene que ver con el uso de la cámara que se incluye. De nuevo, dudas respecto al 12 Ultra que, en principio, era el que estrenaría un componente con esta opción.

Xiaomi

Otra de las cosas que se espera que incluirá este Xiaomi 12S es que utilizará el procesador Snapdragon 8+ Gen 1, el más potente de todos los que tiene Qualcomm anunciados en la actualidad. Esto será así en dos de las tres variantes del terminal. El tercero contará con un componente de MediaTek, concretamente el Dimensity 9000+. La nomenclatura de los dos dispositivos adicionales será 12S Pro y 12S Ultra, lo que encaja con la forma de trabajar de este fabricante.

¿Este es el fin del Xiaomi 12 Ultra?

Pues lo cierto es que, cuando menos, esta noticia hace dudar respecto a si finalmente este teléfono será anunciado, ya que su atractivo -que era el uso de la cámara Leica-, queda difuminado con el dispositivo que se ha confirmado que será oficial el 4 de julio. Bien podría ser una de las opciones que se puedan presentar como algo adicional, pero lo cierto es que el atractivo del Ultra ya no es tan grande debido a que no será primero de la firma que contará con la ayuda de Leica. En no mucho tiempo, eso sí, saldremos de dudas.