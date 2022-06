Ezentis baja con fuerza tras el rechazo de la SEPI al rescate

La CNMV ha levantado la suspensión de negociación de Ezentis, después de que el pasado viernes la SEPI rechazara la petición urgente de ayuda remitida por la empresa de ingeniería. La acción ha arrancado la jornada inhibida en subasta de volatilidad (mecanismo automático para suavizar los movimientos de gran calado) pero las órdenes de compra apunta a una caída en torno al 8%.

La sociedad solicitó 70 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas para poder hacer frente a las deudas pendientes. La petición fue rechazada al no cumplirse los criterios de elegibilidad. Aunque se abrió un periodo de alegaciones, no se acogió a esta posibilidad al no haber tiempo para ello: hoy es la fecha límite para que el Consejo de Ministros de luz verde a los rescates.

La empresa comunicó el viernes a la CNMV que examinaría otras opciones para refinanciar su deuda. Ezentis perdió 144 millones de euros en 2021 y entró en patrimonio neto negativo, de 163 millones de euros, a cierre de ese ejercicio. La moratoria le ha permitido sortear el concurso, pero tiene pendientes de pago 157 millones y esta semana empieza a vencer el principal de su principal préstamo, refinanciado el año pasado.

Las acciones de Ezentis ya cayeron con fuera al conocerse la petición de ayuda a la SEPI, el pasado día 16, y desde entonces se dejan un 22% de su valor. En el año pierde el 45%.