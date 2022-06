Las preocupaciones de los 'millennials' y los Zetas en España

La pandemia ha generado un punto de inflexión en el mercado laboral de distintas economías alrededor del mundo y esto se ha visto reflejado en las generaciones más jóvenes. Entre sus preocupaciones se encuentran ahora mismo la sostenibilidad, la salud mental y el alto coste de la vida. “Aunque el efecto de la llamada gran dimisión está siendo moderado en España, en comparación con otros países, parece ser que su impacto todavía se extenderá en el tiempo y será un fenómeno con el que habrá que convivir”, señala Joan Pere Salom, socio responsable de consultoría de human capital en Deloitte, firma que ha elaborado el informe Global 2022 Gen Z & Millennial Survey, que saca a la luz las principales preocupaciones de este colectivo. Y añade que, “por lo mismo, es importante que las organizaciones lo tomen en cuenta y promuevan esquemas de trabajo más flexibles y atractivos para captar al mejor talento y fidelizar a sus colaboradores”.

Ambas generaciones opinan que la situación económica y sociopolítica empeorará en España en los próximos meses. Sin embargo, el optimismo es mayor que en otros países. Por ejemplo, en el ámbito económico, el sentimiento negativo se ha reducido para los millennials del 60% en 2021 al 42% en 2022, mientras que para los zetas la rebaja es de del 52% al 35% en el mismo periodo.

Estos grupos etarios también están preocupados por su situación financiera. En España, la mitad de los millennials se sienten seguros en este sentido, y cuatro de cada diez centeniales se sienten seguros en este sentido y creen que podrán retirarse con cierto acomodo económico.

Sin embargo, casi la mitad, en ambos casos, asegura que no llega a final de mes y les preocupa no ser capaces de cubrir sus gastos. Creen que podrán retirarse con cierto confort económico. Sin embargo, casi la mitad, en ambos casos, asegura que no llega a final de mes y les preocupa no ser capaces de cubrir sus gastos. Por ello, un porcentaje importante, el 44% de los encuestados de la generación Z, asegura tener un trabajo secundario, a media o jornada completa. En esta línea, las ocupaciones más demandadas son: conductores de VTC, cuidadores de niños o mascotas, vendedores de productos o servicios a través de plataformas online.

La sostenibilidad es un tema prioritario para ambas generaciones: el estudio concluye que siete de cada diez encuestados españoles opina que el mundo ha alcanzado su punto de inflexión en cuanto a la respuesta a la emergencia climática. Por ello, una amplia mayoría trata de minimizar su impacto con el medio (90% de los millennials y 95% de los zetas), y cree que ellos y sus compañeros de trabajo deberían presionar a sus empresas para que implementen acciones en este sentido (38% y 59%, respectivamente).

Entre las acciones más solicitadas por ambas generaciones destacan: la prohibición de productos de plástico de un solo uso en los lugares de trabajo, la implantación de beneficios orientados a la sostenibilidad para los empleados o la renovación de las oficinas para hacerlas más sostenibles. Les preocupa no ser capaces de cubrir sus gastos.

La salud mental es una asignatura pendiente en las organizaciones. “El impacto de la pandemia ha supuesto también una mayor apertura y atención sobre la salud mental, abriendo un debate social en torno a la importancia de cuidarla también dentro de las organizaciones”, afirma Salom, quien añade que las empresas “debemos proporcionar herramientas a nuestros empleados para cuidar de su bienestar y promover ambientes de trabajo más sanos”. Por ejemplo, en España, cuatro de cada diez millennials y la mitad de la generación Z se sienten estresados o ansiosos siempre o la mayor parte del tiempo, siendo las mujeres quienes más acusan esta situación. Los factores que contribuyen a estos sentimientos son la situación financiera a largo plazo, las preocupaciones sobre la salud mental o las finanzas diarias, entre otras causas.

El estudio de Deloitte indica que en España ha aumentado la cantidad de millennials que se mantendrían en sus puestos de trabajo por más de cinco años, pasando del 34% en 2021 al 37% en 2022. Entre los centeniales no hay variación respecto a la edición anterior: se mantiene la cifra del 27%.