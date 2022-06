El Ibex sube más del 1% y el bono a diez años cae y está por debajo del 3%

Las Bolsas europeas se disparan más del 1,7% después del anuncio por parte del BCE de que hoy va a celebrar una reunión de urgencia para tomar medidas y evitar la presión de la deuda. La cita más relevante del día, que era la reunión de la Fed de esta tarde, pasa a una segundo plano después de conocerse las intenciones del BCE, cuya reunión urgente que tendrá lugar a las 11 horas. El Ibex 35 estrena la jornada con alzas del 1,7%, superando los 8.200 puntos.

Dentro del mismo, los mayores avances son para los bancos cuyas alzas rondan el 3% aunque todo el selectivo se deja llevar por el entusiasmo de lo que está reunión puede suponer para los mercados.

La rentabilidad exigida en el mercado secundario al bono español con vencimiento a diez años bajaba este miércoles del 3%, que superó ayer por primera vez desde mayo de 2014, después de conocerse que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) mantendrá hoy una reunión fuera de programa para analizar la situación del mercado.

"El Consejo de Gobierno tiene este miércoles una reunión ad-hoc para discutir las condiciones de mercado", ha confirmado un portavoz del banco central. De este modo, el rendimiento del bono español a diez años bajaba al comienzo de la sesión en el Viejo Continente hasta el 2,942%, tras concluir la jornada de ayer en el 3,098%.

Asimismo, el interés del bono italiano a diez años también bajaba notablemente y se situaba en el 3,972%, frente al 4,219% del cierre del martes. La rentabilidad del bono español a diez años, que hace un año era del 0,395% y que en diciembre de 2020 llegó a entrar en territorio negativo como consecuencia de la intervención del BCE, ha registrado un fuerte aumento desde finales del pasado mes de enero ante el giro de la política monetaria de los bancos centrales en respuesta a la escalada de la inflación.

De su lado, el 'bund' alemán ofrece este miércoles una rentabilidad del 1,718%, reduciendo la prima de riesgo de la deuda española equivalente hasta los 123 puntos básicos, tras superar ampliamente ayer los 130 puntos básicos. El diferencial del bono español a diez años respecto del bono alemán equivalente, que se consolidó por encima de los 100 puntos básicos desde principios de mayo, ha acelerado su incremento en la última semana desde el entorno de los 110 puntos básicos antes de la reunión del BCE del pasado jueves hasta rondar los 130 puntos básicos actualmente.

La semana pasada, el BCE anunció sus planes de subir los tipos de interés más rápido de lo previsto. La reunión ad-hoc del BCE de hoy "seguramente será suficiente para para ajustar los diferenciales esta mañana; sin embargo, también necesitamos una una declaración sustancial después de la reunión con señales de cómo se implementaría una herramienta, de lo contrario se corre el riesgo de de acelerar las ventas de los últimos días", dijo Piet Christiansen, estratega jefe de Danske Bank, en declaraciones recogidas ern Bloomberg.

Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo, dijo en un discurso el martes que cualquier respuesta al pánico del mercado de bonos dependerá de de las circunstancias a las que se enfrente, añadiendo que la experiencia pasada ha demostrado que el BCE puede adaptarse "con flexibilidad y rapidez" a circunstancias específicas.

Ayer Wall Street cerró en terreno mixto y el selectivo S&P 500 bajó un 0,38% adentrándose aún más en un mercado bajista, en un momento en el que los inversores están cada vez más preocupados por la inflación en EE UU, la más alta en cuatro décadas. El S&P 500 cayó el lunes un 3,9% llegando a su nivel más bajo desde marzo de 2021 y cerrando más de un 21 % por debajo de su récord de enero.

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunciará hoy una subida de tipos y tanto la CNBC como The Wall Street Journal auguraron el lunes que la Fed "probablemente" considerará un aumento de 75 puntos básicos, que es mayor que el aumento de 50 puntos básicos que muchos operadores esperaban.

Por su parte, el bono del Tesoro a 10 años en Estados Unidos, de referencia, alcanzó este martes una rentabilidad del 3,467%, un máximo no visto desde abril de 2011, al término de la sesión. “Si las tasas no terminan de subir, entonces el mercado de valores no termina de bajar”, dijo Jim Paulsen, estratega jefe de inversiones de The Leuthold Group, a CNBC.

En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo subieron después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se mantuviera firme en su pronóstico de que la demanda mundial de petróleo superará los niveles previos a la pandemia en 2022. El Brent sube 31 centavos a 121,48 dólares, mientras que el crudo estadounidense sube 30 centavos a 119,23 dólares por barril.