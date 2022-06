Ya hay fecha de lanzamiento de Telegram Premium, ¿cuándo será?

La llegada de Telegram Premium es un secreto a voces. Pero hoy ha dejado de ser algo que se comenta que es seguro que llegará a convertirse en toda una realidad. El motivo es que el creador de la mencionada aplicación de mensajería que supera en muchos apartados a WhatsApp ha confirmado su existencia e, incluso, ha avanzado su lanzamiento.

Para empezar, ha explicado el motivo del lanzamiento de esta nueva versión de su app, que entre otras cosas necesitará de una suscripción mensual para poder ser utilizada (sin que las opciones gratuitas se vean restringidas por ello). Así, ha indicado que lo que se desea es ofrecer a los usuarios más exigentes posibilidades superiores y, de esta forma, que vean en el desarrollo algo mucho más útil e, incluso, diferencial.

Evidentemente, también existe una búsqueda de obtener más beneficios que permitan una gestión mejor fiabilidad de la compañía ahora que tiene un trabajo global en el apartado de los servidores que se podría considerar como monumental (y no se debe olvidar que no tiene una firma como Meta detrás). Por desgracia, por el momento Pavel Durov no ha indicado los precios de las suscripciones, algo muy importante y que será clave para que sean muchos los usuarios que migren a Telegram Premium.

Llegarán bastantes novedades a Telegram Premium

No hace mucho que se filtraron algunas de las nuevas opciones que estarán disponibles en la nueva versión de la aplicación. Algunas de ellas han sido confirmadas de pasada por el propio Durov. Un ejemplo es el aumento de la velocidad de funcionamiento (especialmente en las descargas de archivos que, por cierto, podrá ser de hasta 4 GB). Además, se integrarán más funciones tanto en el apartado de la personalización como a la hora de gestionar los contactos y grupos. Por lo tanto, habrá posibilidades para todos los gustos.

Unsplash

Un detalle curioso en el comunicado publicado es que se indica que con el paso del tiempo algunas de las opciones Premium llegarán a los usuarios de la versión gratuita de Telegram. No se han especificado cuáles serán. Pero esto apunta a que se irán desarrollando nuevas opciones para añadir a las cuentas de pago que sustituirán a las existentes. Estas obsoletas, serán las que pasen a los que no pagan nada por utilizar la aplicación de mensajería.

La llegada de la aplicación

Sin indicar una fecha concreta, sí que se ha desvelado que la llegada al mercado, tanto para iOS como para Android, es inminente. El propio creador de la aplicación ha confirmado que será antes de que acabe este mes de junio de 2022 cuando Telegram premium sea una realidad. Y, por lo tanto, los que ven en esta opción algo que es positivo podrán darle uso y sacar partido a sus ventajas en muy poco tiempo. La verdad es que se pensaba que esto ocurriría a finales de año, pero parece que las cosas van mucho más avanzadas de lo que se creía.

El caso es que aquellos que utilizan Telegram de forma habitual y con un peso importante, incluso en el ámbito profesional, en nada tendrán una versión de la aplicación que seguro que mejora su experiencia de uso. Y, esto, siempre es positivo…. En el caso de que la mensualidad no sea una locura.