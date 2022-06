El fondo EIG negocia comprar el 25% de la división de exploración de Repsol

El fondo estadounidense EIG Global Energy Partners mantiene avanzadas negociaciones con Repsol para comprar una parte del negocio de exploración y producción de petróleo y gas de la empresa española, según asegura la agencia Reuters citando tres fuentes con conocimiento de la operación..

El fondo está tratando de comprar hasta el 25% de la citada actividad de Repsol, en una operación que daría al grupo español dinero para sus planes de desarrollo en energía limpia, como plantas solares y parques eólicos.

Las fuentes citadas no indicaron el valor de la operación, pero los analistas han afirmado que el negocio de exploración está valorado entre 14.000 y 18.000 millones de euros (entre 15.000 y 19.000 millones de dólares), incluida la deuda.

Las empresas iniciaron las conversaciones después de que EIG hiciera una oferta no solicitada, dijeron las fuentes, que no quisieron ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Dijeron que las conversaciones podrían durar meses y que no había garantías de que se llegara a un acuerdo.

Repsol y EIG declinaron hacer comentarios cuando fueron contactados por Reuters.

Un acuerdo daría a Repsol fondos para ayudar a alcanzar su objetivo de duplicar su capacidad de generación de energía con bajas emisiones de carbono para 2025 hasta 7,5 gigavatios (GW).

Al igual que otras compañías petroleras, la división de upstream de Repsol tiene una compleja estructura compleja, compuesta por más de 100 unidades individuales, según sus estados financieros anuales de 2021. En un intento de racionalizar las operaciones, la compañía ha vendido sus participaciones en negocios de exploración en varios países, de hecho vendió sus activos en Rusia a Gazprom

EIG, con sede en Washington, está especializada en inversiones privadas en energía infraestructuras relacionadas. Dirigió un consorcio que gastó 12.400 millones de dólares en una participación del 49% en oleoductos propiedad del gigante petrolero Saudi Aramco el año pasado.