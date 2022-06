¡Ya era hora! La aplicación Google TV llega a los iPhone y los iPad

La aplicación Google TV no es de las más conocidas que tiene la compañía de Mountain View, pero su utilidad es lo suficientemente buena como para plantearte su uso. El caso es que, si tienes un iPhone o un iPad, esto no lo podías conseguir…. Hasta ahora. La firma norteamericana ha anunciado la disponibilidad de este desarrollo para los sistemas operativos de Apple.

La verdad es que ha tardado mucho Google en desarrollar la app correspondiente para los terminales de la firma de Cupertino, ya que desde hace un tiempo los que tiene un terminal con Android pueden dar uso al trabajo del que estamos hablando -y disfrutar de sus ventajas una vez que se convirtió en la heredera de Google Play Movies-. Por cierto, la descarga de este software es gratuita, un añadido que seguro que hace que te decidas a probarlo.

Qué es lo que ofrece Google TV

Una vez que la compañía creadora de Android se dio cuenta de que no podía competir con las plataformas de vídeo, ya que no era esta su intención y se quedó en tierra de nadie. Tomó una decisión de lo más inteligente: convirtió a Google TV en un agregador de contenidos. Así, se pueden añadir las suscripciones que tienes en los servicios en la nube para centralizarlos todos y de esta forma que la búsqueda de lo que te apetece ser sea mucho más sencilla. Gran idea que, además, está excelentemente implementada porque la interfaz de usuario es excelente.

Algunas de las plataformas que puede utilizar con este desarrollo son las siguientes: Amazon Prime Video; Apple TV+; AMC; Disney+; Fox Now; HBO Max; Comedy Central; Pluto TV; Starz; TNT; VH1; y muchos más. Sí, como has podido detectar están todas las importantes que existen en España, menos una: Netflix. Veremos si esto se soluciona en breve, pero no tiene sentido que esto ocurra (y lo decimos por ambas partes, conste).

Google

Otra de las opciones que permite la aplicación, es que puedes utilizarla como mando a distancia, un añadido que es de agradecer por mucho. Eso sí, existen algunas restricciones: solo funciona con televisores que integran como sistema operativo Android o, en su defecto, Google TV. Tiene lógica, por lo que no hay nada que criticar al respecto.

Cómo descargar la aplicación a los iPhone y los iPad

No tienes que hacer nada especial y, como hemos indicado antes, tampoco tienes que pagar nada para conseguirlo en este enlace de la tienda App Store de Apple. Por lo tanto, si deseas centralizar tus suscripciones y no tener que estar saltando de una app a otra para encontrar la película o serie que deseas ver, la solución para iOS ahora está muy clara: es Google TV.