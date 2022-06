A Netflix le crecen los enanos: no funcionan las restricciones para compartir cuentas

Si hay algo que está meridianamente claro es que Netflix no está pasando por su mejor momento. Y, esto, lleva de forma irremediable a que se tengan que tomar medidas para solucionarlo. Las que por ahora está intentando la compañía son, cuando menos, cuestionables. Una de ellas es intentar evitar que se compartan cuantas sin sacar más dinero por ello. Y, por lo que se ha conocido, esto no va precisamente como desearía la plataforma.

Por el momento las pruebas que se están realizando se restringen a unas pocas regiones de países de América Central y del Sur, y los resultados que se están obteniendo no son precisamente como para ser optimistas. Según los datos que se han conocido, el retorno que le está llegando a Netflix asegura un rotundo fracaso si mantiene la manera de actuar -ya que ni aumentará los ingresos de esta forma y, además, parece que existe un efecto boomerang que no era muy complicado de esperar-.

De qué hablamos concretamente

Dos de las acciones que ha anunciado Netflix que tiene en mente para salir del bache son el ofrecer una tarifa más económica a los usuarios que tenga anuncios (más ingresos) y, además, intentar evitar que se compartan usuarios de las cuentas que se tienen sin que se reciba un dinero adicional por ello. En el primero de los casos se está a la espera a que se comunique cómo será la suscripción. Y, en el segundo, se comenzaron con las pruebas que consistían en detectar los usuarios que hacían esto y, de encontrarlo, mandarles un mensaje en el que se le ofrecía la posibilidad de pagar más -de nuevo, más ingresos- o de dejar de utilizar de forma incorrecta su cuenta.

Y la respuesta obtenida no puede ser más decepcionante, al menos por lo que se indica en la fuente de la información. Al menos en Perú, una buena parte de los suscriptores contactados tomaron la determinación de borrarse de la plataforma ante la imposibilidad de poder compartir usuarios. Y, esto, era algo previsible debido a que se pide más dinero por no ofrecer nada a cambio que sea tangible y nuevo. Pero, además, según los datos publicados no todos los que hacen esto han recibido la comunicación correspondiente, lo que deja claro que Netflix no es capaz de detectar de modo fidedigno a todos los que hacen esto. No pinta bien la verdad.

Unsplash

Netflix tiene que comenzar la casa por el tejado

Esto es clave, y lo lógico. Desde hace un tiempo la opción de lanzar una gran cantidad de estrenos con una cuestionable calidad ha dejado de ser algo que llame la atención a los usuarios. Estos, ven en otras plataformas mucho mejor contenido. Y, por ello, prefieren darse de baja y migrar a opciones como por ejemplo HBO Max o Disney+.

Por lo tanto, antes de buscar ingresos de todo tipo, hay que cambiar la calidad del contenido. Un ejemplo de cómo se hacen las cosas bien es Stranger Things 4. Esta entrega tiene el mejor estreno de siempre en la plataforma (al menos en su semana inicial) el motivo es claro: es una excelente creación y una franquicia de prestigio. Por lo tanto, este es el camino a seguir.

En caso contrario, las cosas le están quedando muy claras en las primeras pruebas por evitar compartir cuentas en el servicio VOD. ¿Cambiará Netflix de forma de actuar?