El Ibex busca prolongar el rally con la ausencia de Wall Street por festivo

La ausencia de mercado en EE UU debido a la festividad del Memorial Day se dejará notar en las Bolsas europeas que están preparadas para estrenar la semana con alzas. Los futuros del Euro Stoxx avanzan un 0,6% mientras que los del Ftse suben un 0,2%. Hoy. el selectivo Ibex partirá de los 8.933 puntos tras registrar su mejor semana en dos meses y tiene a tiro de piedra los 9.000 puntos.



Las Bolsas asiáticas también empiezan semana en positivo. La noticia de que las autoridades de Shanghai cancelarán muchas condiciones para que las empresas reanuden el trabajo a partir del miércoles ayudó a suavizar el estado de ánimo, lo que alivia el cierre de toda la ciudad que comenzó hace dos meses. El Nikkei de Japón sumó un 2,2% y el de Corea del Sur subió un 1,2%.

En EEUU, el foco de atención esta semana se situará en el informe oficial de empleo de mayo y, al igual que en Europa, en la publicación de los datos finales de los indicadores adelantados. El miércoles 1 de junio se publicará el índice de gestores de compra ISM del sector manufacturero de mayo. Las estimaciones del consenso de mercado prevén que se consolide en terreno de expansión, a pesar de que podría retroceder ligeramente 0,4 puntos hasta 55,0 puntos (vs. 55,4 puntos el mes anterior). En el caso del ISM no manufacturero, que se conocerá el viernes, se proyecta una caída más leve de 0,1 puntos hasta 57,0 puntos (vs. 57,1 puntos el mes anterior).

Posteriormente, el jueves 2 se dará a conocer el dato de la encuesta de empleo ADP. Se proyecta que el empleo en el sector privado de EE UU se incremente en 302.000 puestos de trabajo en mayo, acelerando el ritmo de creación de empleo respecto al pasado mes de abril (55.000). Adicionalmente, el mismo día se conocerá la cifra de los nuevos pedidos de fábrica de abril, estimando el consenso de analistas una moderación de su ritmo de crecimiento hasta un 1,1% (vs. 2,2% anterior).

En el mercado de divisas, el euro se mantiene firme en 1,0758 dólares, habiendo subido un 1,6% la semana pasada hasta 1,0764 dólares. El retroceso del dólar ayuda al oro a bajar de sus mínimos recientes y el metal se negocia a 1.862 dólares la onza.



En el mercado de materias primas, los precios del petróleo se han visto respaldados por las expectativas de una demanda más fuerte a medida que comienza la temporada de conducción en los EE UU y en Europa negocian si imponen una prohibición total sobre el crudo ruso.



La UE no logró ayer acordar un embargo del petróleo ruso, pero los diplomáticos aún intentarán avanzar antes de una cumbre del lunes al martes. El Brent sube 80 centavos a 120,23 dólares, mientras que el crudo estadounidense gana 1,07 dólares a 116,14 dólares por barril.