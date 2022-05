Contrato indefinido para familiares de autónomos: requisitos y ayudas

Los trabajadores autónomos que quieran ampliar plantilla pueden contratar a sus familiares y hacerles un contrato indefinido. Al formalizar un contrato indefinido de este tipo, los autónomos pueden acceder a una serie de bonificaciones que les serán favorables a la hora de gestionar su negocio.

Para poder contratar a un familiar es indispensable, según el SEPE, que el contrato se suscriba con su propio cónyuge o bien con ascendientes, descendientes o demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado. Además, la persona a la que se vaya a contratar tendrá que estar inscrita en la oficina de empleo.

Contrato a jornada parcial o completa

El contrato que se formalice entre ambas partes se tendrá que firmar como indefinido y podrá ser por jornada parcial o completa.

En cuanto a los requisitos que debe cumplir el autónomo para formalizar un contrato indefinido con un familiar figura el hecho de que no se pueden haber extinguido contratos de trabajo durante los doce meses anteriores, bien por causas objetivas o por despidos disciplinarios que el juez haya calificado como improcedentes.

Durante los seis meses posteriores a la formalización del contrato, el autónomo tendrá que mantener el nivel de empleo de la persona contratada para poder acceder a la bonificación.

A la hora de evaluar el nivel de empleo y su mantenimiento, no se tendrá en cuenta la extinción del contrato laboral por causas objetivas o por despidos disciplinarios que no hayan sido declarados improcedentes. Tampoco se tendrán en cuenta los despidos colectivos que no hayan sido declarados no ajustados a Derecho, así como las extinciones causadas por dimisión, muerte o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo para la realización de la obra o servicio para la que se haya sido contratado.

Cuando el profesional autónomo decide contratar de manera indefinida a un familiar y reúne los requisitos correspondientes, tendrá derecho a la bonificación del 100% en la cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 meses.