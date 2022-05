¿Se prolongará el rally esta semana? Las claves de los mercados

Los inversores se preguntan si la euforia compradora que ha recorrido los mercados se repetirá esta semana o si por el contrario lo sucedido en las últimas jornadas es solo un oasis en medio del desierto. Con la vista puesta en el corto plazo los datos macroeconómicos y las declaraciones de los miembros de los bancos centrales serán las principales referencias.

Lo primero que se espera en las próximas jornadas es la caída de los volúmenes contratación. El lunes los inversores no contarán con la referencia de Wall Street, un mercado clave que permanecerá cerrado por la celebración del Memorial Day. Ya en la recta final de la semana será la Bolsa británica la que no abrirá ni el jueves ni el viernes por el festivo de primavera y el jubileo de la reina (se cumplen 70 años del reinado de Isabel II).

Ramón Forcada, director de análisis y mercados de Bankinter, considera que las próximas dos semanas los mercados atravesarán una fase de paz antes de que venga la emoción del verano, un periodo en el que el proceso de normalización monetaria en el que están inmersos de los bancos centrales podría traer sobresaltos. Entre las referencias claves de la semana el departamento de análisis de Renta 4 destaca los PMIs de mayo en China y el manufacturero elaborado por Caixin. “Se espera una mejora generalizada, aunque todavía por debajo de los 50 puntos, nivel a partir del cual hay expansión, al seguir su economía condicionada por la política de confinamientos”, señala Iván San Félix.

En EE UU el mercado laboral y el ISM manufacturero serán las principales referencias. Los expertos esperan que estas referencias aporten algo de calma. El consenso de los analistas consultados por Bloomberg espera que el ISM manufacturero caída a los 54,5 puntos, desde los 55,5 puntos registrados en el mes anterior. Forcada considera que si bien la economía estadounidense no da señales de preocupación.

No obstante, la referencia más relevante será los datos del mercado laboral. El consenso espera que la encuesta de empleo privado ADP revele que durante el mes de mayo se crearon 300.000 puntos, frente a los 247.000 de abril. La gran incógnita es que se confirme que la tasa de empleo cae al 3,5%, unos datos que respaldarían la subida de tipos de la Reserva Federal. Aunque los datos son buenos, Forcada reconoce que sigue existiendo cierto escepticismo sobre el mercado laboral estadounidense por la gran dimisión. Cerca de 2,1 millones de trabajadores no han vuelto a encontrar trabajo por lo que no forman parte de la población activa.

En la eurozona los IPCS de mayo y el PMI final de mayo acapararán las miradas. San Félix cree que la inflación seguirá aumentando y cerra en el 7,7% con la subyacente en el 3,5%. Como ya reflejaron los datos adelantados, la actividad en la zona euro debería "confirmar el deterioro mostrado en los datos preliminares, la producción industrial de abril y los datos de confianza”, indica el experto.

Además de los datos macro, las noticias sobre el conflicto bélico en Ucrania y su efecto en los precios del gas y el crudo serán seguidos muy de cerca.

Los movimientos corporativos, que la semana pasada tuvieron una gran repercusión en Bolsas como la estadounidense o la española, podrían seguir impulsando las compras a la espera de que en junio y julio los bancos centrales tomen el testigo. Según las últimas declaraciones efectuadas por los responsables de la política monetaria la Reserva Federal prevé repetir el movimiento de mayo y proceder a una subida de 50 puntos básicos en junio y julio. La idea de un alza de 75 puntos básicos parece descartada, algo que ha ayudado en las últimas semanas a la recuperación de Wall Street. El viernes tanto el S&P 500 como el Nasdaq pusieron fin a siete semanas consecutivas a la baja y el Dow Jones, a ocho. Junto a subida de tipos, en junio la Fed empezará a reducir su balance que ronda en la actualidad los nueve billones de dólares, el 35%-40% de la economía estadounidense.

Por su parte, la presidenta del BCE Christine Lagarde ha adelantado que en septiembre la eurozona dirá adiós a los tipos negativos. El mercado espera ahora que en julio y septiembre la institución eleve las tasas a un ritmo de 25 puntos básicos. Queda aún en el aire la reducción del balance.

Los dividendos, uno de los ganchos de la Bolsa española, también tendrán representación esta semana. El 31 Mapfre repartirá el dividendo complementario de 0,085 euros por acción. Un día después será el turno de Almirall (0,12 euros por título) y Elecnor (0,10) y el jueves dos, Viscofan (0,70 euros).