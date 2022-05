¿Está preparando Xiaomi dos teléfonos plegables? Todo apunta a que sí

Samsung dio el pistoletazo de salida en lo que tiene que ver con los teléfonos plegables. Y, pese a las reticencias iniciales, se ha demostrado que la idea fue buena y que parte del futuro del mercado pasa por este tipo de dispositivos. Pues bien, se ha conocido que Xiaomi estaría cerca de aumentar su apuesta por ellos debido a que podría lanzar dos de estos terminales en 2022.

En 2021 la compañía asiática se estrenó con el Xiaomi Mi MIX Fold, un terminal con pantalla de pliegue tipo libro y que era competencia directa del Samsung Galaxy Z Fold. Ya se han revelado diferentes opciones que mejorará la versión de este año, pero esto posiblemente no sea lo más importante que tiene en cartera la firma asiática. Lo más relevante será que, probablemente, habrá un segundo modelo que será diferente y ampliará las opciones que tienen los usuarios para elegir dentro de su gama de plegables.

En qué está trabajando Xiaomi exactamente

Según los datos que se han filtrado y las imágenes publicadas, la idea es ofrecer un dispositivo que recuerda a los teléfonos de tapa antiguos, por lo que su pliegue sería parecido al que ofrecen actualmente los Galaxy Z Flip o el Motorola Razr. Por lo tanto, la apertura se realizaría de abajo hacia arriba, y la forma de utilizarlo completamente distinta… que para muchos es más natural. De esta manera, la compañía completaría momentáneamente su gama de producto.

Algunos de los detalles interesantes que se han conocido en lo que tiene que ver con el diseño, es que este sería un modelo que contaría con una cámara trasera de tres sensores, algo que podría en problemas al resto de los modelos parecidos que hay en el mercado debido a que le permitiría ofrecer una calidad superior (al menos sobre el papel). Por cierto, como puedes ver en la imagen que dejamos antes de este párrafo, el módulo se integra de un modo singular que recuerda -y mucho- a lo que actualmente ofrecen los Pixel 6 de Google.

Otro detalle importante en este apartado es que todos los botones estarán ubicados en la zona derecha, por lo que se han encontrado soluciones para conseguirlo sin ningún tipo de penalización. Por lo tanto, el acceso al lector de huellas estará ubicado en el propio de encendido, ofreciendo un acceso muy cómodo. El caso es que sin ser nada novedoso, como siempre ocurre con Xiaomi, se cumplirá sin problemas.

La apuesta tiene que ser importante

Para llamar la atención, esto es esencial debido a que ahora mismo Samsung lleva la delantera en este segmento del mercado. De esta forma, no sería raro que se lance un terminal muy completo y que, de primeras, que su precio fuera muy llamativo (entre los 700 y 800 euros). Con una pantalla OLED, que habría que ver si se nota o no el pliegue en ella, para nada es descartable que Xiaomi se decante por un procesador 5G de MediaTek de última generación al que no le falte una cantidad de RAM de 8 GB para que sea lo suficientemente potente.

El caso es que parece que la apuesta por los teléfonos plegables no solo se mantiene, sino que aumenta. Y, es lógico, ya que este factor de forma es ideal ahora que las pantallas no paran de crecer para conseguir una experiencia con los contenidos multimedia mucho mejor.