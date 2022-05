El Motorola Razr 3 se filtra en vídeo mostrando su increíble diseño

Desde que comenzaron los prototipos de los nuevos teléfonos plegables, pocas son las empresas que no se pusieron manos a la obra para sacar su propia versión, mejorando así la de sus rivales. Hace varios meses que comenzaron los rumores sobre el nuevo Razr 3 plegable de Motorola, y ha sido a comienzos de este mes de mayo cuando llegaron las primeras imágenes del terminal. Gracias a estas, hemos podido ver cómo será su nuevo diseño, y por si esto no fuera suficiente, también se ha filtrado un vídeo no oficial del modelo.

Evan Blass es el que nos ha mostrado esta nueva filtración, mediante la cual se puede apreciar cuál es el mecanismo de plegado, además de la pantalla externa del Razr 3 en funcionamiento. Se trata de un clip de tan solo unos segundos, en el cual se puede ver el teléfono encendido siendo manipulado, primero desbloqueándolo con su huella dactilar, situada en un lateral, y después plegándolo para mostrar la pantalla exterior.

Un diseño comedido para un teléfono muy completo

Al hacerlo, también hemos podido ver su cámara dual, que se encuentre en la esquina inferior derecha, y en la pantalla interior se encuentra en un agujero en la parte central superior.

Bajo el capó de este nuevo teléfono de Motorola, nos encontraremos con el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Plus Gen 1, dato confirmado por la propia compañía. Eso sí, por el momento siguen sin informar acerca del día de su lanzamiento, pero podría ser que este sea durante los meses de julio o agosto en Asia.

Sobre las demás especificaciones del Motorola Razr 3, este tendría un panel principal AMOLED FHD+ con una diagonal de 6,7 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz. Su cámara dual trasera estaría compuesto por un sensor principal de 50 MP f/1.8 y lente ultra gran angular de 13 MP. En cuanto a su cámara selfie, esta sería también de 13 MP. Además, el terminal podría estar disponible con dos configuraciones de memoria: 8 GB de RAM con 128 GB de memoria interna, y 12 GB de RAM con 512 GB de memoria interna, además de dos colores, negro cuarzo y azul tranquilo. El Razr 3 podría tener también NFC, UWB y escáner de huella dactilar en el lateral.

Claro que el nuevo Motorola Razr 3 no tendrá el camino despejado, pues como rival tendrá al próximo Samsung Galaxy Flip 4, el cual podría llegar al mercado durante el ´tercer trimestre de este 2022. Este presumiría de grandes mejoras con respecto al modelo anterior, como podría ser una mejora en la pantalla, la batería y las cámaras.