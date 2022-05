EY planea una escisión de sus negocios de auditorías y consultorías

La multinacional Ernst & Young (EY), una de las más importantes firmas de servicios profesionales del mundo, planea una escisión de su negocio separando por un lado sus operaciones de auditoría y, por el otro, las de asesoría, en lo que sería una de las operaciones más importantes del año, según ha informado este jueves el periódico Financial Times. En la información, el medio cita a tres fuentes conocedoras de los planes de la compañía que no han revelado su identidad, las cuales han indicado que el proceso podría durar "muchos meses".

Preguntados por este medio, desde EY España han dado veracidad a la información del periódico británcio y han señalado que se trata de una propuesta en estudio. En nuestro país, EY audita a empresas tan destacadas como Inditex, Amadeus, Enagás, Naturgy, IAG, Siemens-Gamesa, Tubos Reunidos, Prosegur, Logista, Dia, Deoleo o Mercadona.

Este plan de EY llega después de que las firmas del Big Four (Deloitte, EY, PwC y KPMG) hayan sido duramente criticadas por supuestos conflictos de intereses entre sus negocios de auditorías y de consultorías en países como Reino Unido, donde se les ha dado de plazo hasta 2024 para presentar planes de reforma de sus negocios.

La propuesta que está estudiando EY prevé que una firma enfocada en auditoría se separe del resto del negocio, la cual contrataría a expertos en áreas como impuestos para respaldar las auditorías de las empresas.

“Todos necesitaremos revisar nuestra posición, pero eso no será rápido ni instintivo”, dijo un socio principal de otra firma Big Four al Financial Times, y agregó que la reacción de los reguladores al movimiento de EY afectaría a la respuesta de las otras firmas, que posiblemente se verían abocadas a hacer lo mismo.

Las fusiones y adquisiciones dentro de las empresas de servicios profesionales son notoriamente difíciles de llevar a cabo debido a la necesidad de generar consenso entre los socios individuales que poseen y administran los negocios en cada país.

EY, que emplea a 312.000 personas en más de 150 países, está estructurada como una red de firmas miembro nacionales legalmente separadas que pagan una tarifa cada año por la marca, los sistemas y la tecnología compartidos.