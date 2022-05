¿Vale la pena comprar la nueva Xiaomi Mi Smart Band 7?

Tras una larga espera la última pulsera de actividad del fabricante con sede en Pekín es oficial. Hablamos de la Xiaomi Mi Smart Band 7, un modelo que apunta maneras para seguir la estela de sus predecesores y convertirse en el próximo fenómeno en términos de ventas de la firma.

Y es que el fabricante no me faltan razones para seguir dominando el mercado de las pulseras de actividad con puño de hierro. Desde el lanzamiento de la primera Xiaomi Mi Band las ventas de estos wearable no hicieron más que crecer gracias a una relación calidad-precio sencillamente imposible de batir.

Pero con esta última versión, lo cierto es que nos hemos quedado un poco fríos. No es que la Xiaomi Mi Band 7 sea mala, pero sí que hemos notado que los cambios respecto a su predecesora han sido mínimos, además de seguir sin contar con GPS.

Qué novedades han llegado a la Xiaomi Mi Band 7

No vamos a hablar de las diferencias estéticas entre la Xiaomi Mi Smart Band 6 y la Band 7 porque son dos gotas de agua. Al fin y al cabo, este tipo de wearables suelen tener un aspecto muy parejo, por lo que no es un problema a tener en cuenta.

ampliar foto Colores de la Xiaomi Mi Smart Band 7 Xiaomi

Pasando a las novedades de la Xiaomi Mi Smart Band 7, vemos que el fabricante ha vuelto a apostar por la tecnología AMOLED para garantizar una gran calidad de imagen. Y la primera sorpresa la vemos en el tamaño del panel, ya que la pantalla de la Mi Band 7 alcanza las 1,62 pulgadas, un poco más grandes que las 1,56 pulgadas de su predecesoras.

La firma asiática también ha mejorado ligeramente la resolución, pasando de 152x 486 a 192 x 490 píxeles. La batería es otra de las grandes novedades, ya que Xiaomi la ha ampliado de forma sensible, pasando de 125 mAh de la Mi Band 6, a los sorprendentes 180 mAh de la Xiaomi Mi Smart Band 7 para pasasr de 7 a 9 días de uso intensivo.

¿Y qué pasa con el software? Que ahora la Xiaomi Mi Band 7 soporte hasta 120 modos deportivos respecto a los 30 de su predecesora. Por lo demás, son completamente iguales: mismo sensores, misma capacidad para medir hasta el último paso que des...

De momento no sabemos qué precio tendrá la Xiaomi Mi Band 7, pero sobre el papel ha quedado reflejado que, más allá de una batería un poco mejor y una pantalla ligeramente más grande, no hay apenas diferencias.

¿Vale la pena comprar la Xiaomi Mi Band 7? Pues sinceramente, si tienes la Mi Band 6 no es un cambio importante. A no ser que quieras invertir los 50 euros aproximadamente que costará este modelo para tener la última versión con mejor autonomía y una pantalla un poco más grande, te recomendamos esperar a la siguiente versión. Si tienes una Mi Band 5 o anteriores, ni lo dudes, el cambio vale mucho la pena.