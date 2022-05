Beatriz Alonso: “El aumento del coste regulatorio desincentiva las salidas a Bolsa”

Las turbulencias que azotan los mercados han provocado que las empresas que planeaban salir a Bolsa guardaran sus planes en un cajón a la espera de tiempos más tranquilos, tanto en España como en Europa. Un movimiento que contrasta con una ebullición de operaciones corporativas que amenazan con provocar nuevas exclusiones de cotización del mercado español. "Las exclusiones de Bolsa forman parte del proceso de la vida de una empresa", apunta Beatriz Alonso, head of BME Exchange. La responsable de mercados del gestor de las Bolsas españolas se muestra crítica con el incremento del coste regulatorio para las empresas que quieren cotizar en el mercado y se muestra optimista con la celebración del Foro Med­Cap, que reunirá esta semana a más de 110 empresas con 150 inversores y que tras dos años volverá a realizarse de forma presencial.

Entre la guerra y los temores de recesión las salidas a Bolsa han desaparecido del horizonte en España, pero también en Europa. ¿Se va a mantener esta paralización todo el ejercicio?

En el caso español, en el mercado principal las salidas a Bolsa siempre están muy vinculadas a las condiciones del mercado. Hay varias salidas anunciadas y esperamos que de aquí a final de año, si las cosas se calman y la situación del mercado mejora, puedan finalizar los procesos. Pero en los mercados más pequeños, como BME Growth o MARF, que son más inmunes a la volatilidad del mercado, hemos tenido buenas noticias. Atrys Health ha dado el salto del BME Growth al mercado continuo y hemos tenido los estrenos de Substrate AI, Vytrus y Enerside en BME Growth, y está trabajando en ello Hannun.

Frente al parón de debuts, el capital riesgo y con él las operaciones corporativas están en plena ebullición e implican en algunos casos que las cotizadas abandonen el mercado...

Las exclusiones forman parte del proceso de la vida de una empresa. En los últimos años las salidas a Bolsa y el capital riesgo se han desacompasado un poco. Lo natural es que sean procesos complementarios y esperamos que cuando mejoren las condiciones de mercado volvamos a tener un mecanismo de transición entre capital riesgo y la Bolsa.

¿Qué hay que mejorar para atraer a más empresas a cotizar en el mercado?

En los últimos años se ha producido un aumento del coste regulatorio que desincentiva las salidas a Bolsa. Tenemos que conseguir que ese coste regulatorio no aleje ni a las compañías ni a los inversores del mercado y que haya las garantías suficientes para que los debuts se hagan en las mejores condiciones. Hay que conseguir que haya empresas de mayor tamaño, porque parte del proceso de crecimiento económico de la economía española es que tengamos empresas de mayor tamaño.

¿Cómo se puede reducir ese coste regulatorio?

Hay en marcha una serie de iniciativas en marcha, como la unión del mercado de capitales (capital markets union), que busca que haya más financiación a través del mercado de capitales. En el plano nacional, hay cambios regulatorios, como la ley de startups o la Ley Crea y Crece, que van encaminadas a que las empresas crezcan y a que en algún momento formen parte del mercado.

Durante el año pasado se registraron cifras récord de ampliaciones de capital...

Tradicionalmente se habla mucho de los debuts bursátiles y se pone menos el foco en las ampliaciones de capital para favorecer el crecimiento de las empresas. 2021 fue un año espectacular y la financiación a través de acciones en BME alcanzó los 24.000 millones de euros, de los que 21.000 provienen de ampliaciones de capital, a través de unos 100 procesos. Es importante que las empresas sigan siendo conscientes de la capacidad de financiación mediante esta formula en el mercado español, que se produce con una diversidad de inversores nacionales y extranjeros. Se ha demostrado que las empresas pueden hacer ampliaciones de capital muy relevantes en condiciones de mercado, con precio y rapidez. Este proceso de captación es muy superior en importe al resto de opciones de financiación que pueda haber.

Entre las críticas que se hacen a BME Growth está la falta de inversores cualificados. ¿Qué opina?

Los inversores extranjeros son propietarios del 50% de las empresas españolas de la Bolsa, y en términos de operativa de mercado, cerca del 80% de las operaciones de compra y venta están hechas por inversores extranjeros. Desde 2018 a 2022 la base de inversores institucionales con posiciones en small caps, es decir, empresas de menos de 1.000 millones de capitalización, ha aumentado un 178%. En ese mismo periodo los inversores institucionales con posiciones en BME Growth han aumentado un 208%, sin incluir a los family offices.

El Gobierno implantó la tasa Tobin en enero de 2021. Transcurrido casi un año y medio, ¿qué balance se puede hacer del impuesto?

La tasa Tobin ha tenido un impacto fuerte entre los valores españoles. El impuesto se notó hasta junio de 2021 pero seguimos notando sus efectos. El inversor más afectado ha sido el retail, dado que este no cuenta con tantas opciones como el inversor profesional para lograr una exención del gravamen. El tratamiento fiscal para el inversor retail no es muy favorable. Con la excepción de las acciones y los warrants el resto de los vehículos cuentan con retenciones a cuenta que no favorecen al inversor retail. En otros países el pequeño inversor no tiene esas retenciones a cuenta.

El auge del pequeño inversor fue la gran sorpresa de la pandemia. ¿Se ha mantenido su presencia en la Bolsa española?

El peso del inversor retail, que con la pandemia creció mucho, se redujo a medida que impactaba la tasa Tobin. Su presencia ha mejorado frente a cómo estaba en 2019 pero no es tan alta a las cifras registradas en 2020.

¿Qué papel tendrá el blockchain en los mercados?

El grupo Six [del que forma parte BME] cuenta con Six Digital Exchange (SDX), la Bolsa digital de Six, donde se está trabajando ya en el mercado de capitales del futuro con productos tokenizados. Es muy importante ir trabajando en el desarrollo de estos productos y que se esté haciendo en un mercado regulado que cuenta con todas las garantías. Desde ahí hay que ir hacia la convergencia entre los mercados.