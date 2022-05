Las Apple Glass serán presentadas este año: directivos de la compañía ya las han probado

El mercado de las gafas de realidad aumentada y virtual está creciendo a pasos agigantados. Sabemos que Google está trabajando en una nueva versión des gafas inteligentes y ahora hemos recibido más información de las Apple Glass.

Sabemos que el gigante de la manzana mordida trabaja en unas gafas de ralidad mixta para que puedas disfrutar de las bondades que ofrece la realidad aumentada y la virtual. Y ahora, tal y como han informado desde varios medios, directivos de Apple ya han podido probar este gadget.

De esta manera, Mark Gurman, un periodista especializado en todo lo relacionado con productos de Apple, acaba de anunciar que Tim Cook ya ha enseñado las gafas inteligentes al consejo directivo de la compañía, lo que se traduce en un lanzamiento cada vez más cercano.

Cuando podremos ver las Apple Glass

Tal y como ha informado Mark Gurman, el consejo directivo de Apple se reúne varias veces al año para mostrar sus principales productos. Y en este caso, aunque no se trate de una versión final, sí que podemos suponer que será uno de los últimos prototipos antes de iniciar la producción en masa de las Apple Glass.

ampliar foto Tienda de Apple Unplash

De esta manera, las previsiones iniciales que apuntaban a la posibilidad de que las primeras gafas inteligentes de Apple sean presentadas de forma oficial en septiembre, junto al lanzamiento de su nueva generación de teléfonos iPhone 14.

No se sabe bien cómo funcionarán las Apple Glass, pero Gurman indica que mezclará la tecnología de realidad aumentada y virtual a través de un nuevo sistema operativo que están desarrollando de forma exclusiva para estas gafas inteligentes.

Bajo el capó de este gadget nos encontraremos seguramente un procesador M2 de Apple, además de contar con dos lentes con tecnología microLED que garantizará la mejor calidad de imagen. Eso sí, aunque todo apunta a que estas gafas inteligentes serán presentadas en septiembre de este año, su lanzamiento comercial seguramente se posponga hasta 2023.

El fabricante todavía no ha comenzado a producir en masa estas gafas de realidad mixta, por lo que no creemos que Apple tenga tiempo para fabricar suficientes Apple Glass para poder ponerlas al mercado. Sí que es probable que lancen primero una edición limitada antes de una puesta de gala global, pero de momento no son más que especulaciones.

Pero el hecho de que la junta ejecutiva de Apple ya haya probado sus gafas de realidad mixta es una excelente noticia. Ahora, solo falta tener un poco de paciencia y ver con qué nos sorprende la compañía con sede en Cupertino, pero está claro que sus Apple Glass apuntan maneras.