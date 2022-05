Buenas noticias para el Pixel Watch: ¡finalmente sí que tendrá LTE!

No hace mucho que se celebró el evento de desarrolladores de Google y, entre las cosas que se anunciaron -aparte de la llegada de un nuevo teléfono y Android 13-, fue la llegada del primer reloj inteligente de la firma. Hablamos del Pixel Watch, un wearable que cuenta con sistema operativo Wear OS, pero del que faltan por conocer algunos detalles que son importantes… y uno de ellos se ha desvelado.

En el apartado de la conectividad se confirmó que el equipo contará con Bluetooth para sincronizarse con los teléfonos y NFC para tener la opción de realizar pagos móviles mediante la pasarela Google Play. Curiosamente, no se había ofrecido información del acceso independiente a Internet, algo completamente necesario para poder instalar aplicaciones y sacarles partido (un ejemplo es la nueva función de YouTube Music), y esto es exactamente lo que ha cambiado.

Se daba por seguro que el Pixel Watch contaría con WiFi, algo que no es precisamente poco habitual en los relojes inteligentes, pero no hay dato alguno respecto a la presencia del acceso mediante datos móviles. Por suerte, en una entrevista el director del proyecto -que ha dado como resultado el smartwatch del que estamos hablando-, ha confirmado que existirá la opción de utilizar LTE. El motivo para ello es que ha indicado que es la forma en la que puede explorar de la mejor forma posible todas las opciones que tiene el sistema operativo de Google y las apps que se instalen. Por lo tanto, ya no hay duda respecto a su existencia… pero quedan otras al respecto.

La inclusión de LTE en el Pixel Watch, ¿cómo será?

Esto es a lo que no ha respondido el directivo de Google, y es algo bastante importante. Nos referimos exactamente a si esta posibilidad está presente en el modelo básico del reloj inteligente o, en su defecto, será un añadido que se incluirá en una versión específica. Y la importancia tiene que ver con el precio que tendrá el Pixel Watch, que rondará los 300 euros.

Si la decisión ha sido que todos los modelos del smartwatch cuenten con LTE, lo que se tiene que pagar es realmente bajo y sus opciones en el mercado aumentan de forma exponencial (siendo incluso más llamativos que el Apple Watch sin lugar a duda). En el caso de no ser así, seguro que Google toma la misma decisión que el resto de los fabricantes: aumentar el precio del modelo que sí tiene acceso a datos móviles -generalmente la cantidad suele ser unos 100 euros-. Por lo tanto, no hablamos de algo que no sea importante.

Llegada al mercado de este reloj inteligente

Pese a que ya ha sido anunciado, el fabricante dejó muy claro que no será hasta otoño (sin fecha exacta por el momento), cuando su venta comience en la mayoría de las regiones entre las que no faltará España. En ese momento se conocerán algunos detalles más de lo que ofrecerá porque, hasta la fecha, no hay un listado de características en las que se pueden ver cosas como por ejemplo su procesador, memoria y elementos adicionales como los sensores.