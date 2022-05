Eroski se hace con la mayoría del capital de la inmobiliaria de Sergio Ramos

Eroski toma el control de la inmobiliaria del futbolista Sergio Ramos. La cadena de supermercados, a través de su sociedad Cecosa Hipermercados, ha aumentado la participación hasta llegar al 60% del capital de Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales (DILB), una empresa en la que el jugador del PSG era hasta ahora máximo accionista.

Tras las abultadas pérdidas del ejercicio de 2019 –por 19,1 millones de euros debido al deterioro en el valor de los terrenos en el futuro barrio de Los Berrocales de Madrid–, la compañía entró en patrimonio negativo. Los socios decidieron en 2020 realizar lo que se conoce como una operación acordeón, primero reduciendo el capital hasta cero y más tarde con una ampliación de capital.

En esta ampliación es cuando Eroski pasó a controlar el 60% de la inmobiliaria, según se explica en las cuentas de DILB del ejercicio terminado en enero de 2021 y recientemente disponibles en el Registro Mercantil, ya que suscribió la mayor parte de las nuevas acciones. Anteriormente, la cadena de hipermercados era propietaria del 49% de la empresa.

Desde ese momento, el ex capitán del Real Madrid pasa de una participación del 49,99% al 39,22% y su padre, José María Ramos Reina, reduce su capital del 1,01% al 0,78%, por lo que la familia Ramos deja ser el principal accionista de DILB.

Además, Eroski ha convertido deuda de DILB con la cadena en un nuevo préstamo participativo, con vigencia hasta 2025, por 5,5 millones de euros. Eso significa que en el hipotético caso de que no se devolviese ese crédito, la cooperativa vasca podría convertirlo en capital y controlar cerca del 90% de DILB, explican fuentes de la inmobiliaria.

En las cuentas cerradas el 31 de enero del pasado año, DILB perdió 4.155 euros. Esta empresa no cuenta con ingresos porque en Los Berrocales todavía no hay negocio promotor. La compañía valoró su suelo en 9,17 millones. Sin embargo, en el ejercicio finalizado en enero de 2022, las fuentes de la inmobiliaria adelantan que se ha producido un beneficio cercano al millón de euros debido a la revalorización de los suelos, aunque estas cuentas todavía no están disponibles.

A Ramos le está costando rentabilizar esta ambiciosa aventura en la promoción residencial. Entró en 2011 en DILB comprando el 51% a Grupo Lar. Este desarrollo urbanístico, donde se prevé la construcción de alrededor de 22.000 viviendas al Este de la capital, ha estado empantanado durante muchos años.

Aparte de las fuertes pérdidas del 2019 por el deterioro del valor del suelo, la inmobiliaria llegó a un acuerdo en 2020 para entregar gran parte de sus terrenos a Blackstone y Santander para cancelar su deuda impagada. DILB tenía un préstamo hipotecario inicial de 35 millones concedidos por el desaparecido Banco Pastor, que recayó en la órbita del Popular y más tarde en el Santander. Finalmente, ese crédito impagado fue traspasado en un 51% a Blackstone dentro de la gigantesca cartera de préstamos dudosos que la entidad presidida por Ana Botín bautizó como proyecto Quasar.

La inmobiliaria pactó con Quasar entregar la mayor parte de sus terrenos en el barrio madrileño a cambio de acabar con ese pasivo, que sumado a los intereses llegaba a los 42 millones.