La moneda argentina ya vale más por su metal que como medio de pago

No aceptan en las casas de cambio. Una persona que desee cambiar pesos argentinos en alguna de las muchas casas de cambio que hay repartidas por el centro de Madrid se encontrará con que ninguna o al menos casi ninguna de ellas acepta pesos. El motivo, explican desde la casa de cambio Ria a este periódico, “es que el stock de pesos está completo”. “La gente se deshace de los pesos pero nadie viene a comprarlos. Cuando el stock está completo ya no se nos permite adquirir pesos hasta que los vendamos”, indican. Otras casas de cambio como Novacambios y Exact Change argumentan que los principales motivos para no aceptar esta moneda son “la gran inestabilidad del peso argentino” y “su gran devaluación”.