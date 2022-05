Cómo evitar las compras accidentales en los iPhone y los iPad

Uno de los grandes miedos que se pueden tener al darle un iPhone o iPad a un menor es que no tenga el control suficiente para evitar gastos a la hora de utilizar aplicaciones. Este es un peligro real, más ahora que en las apps es posible realizar compras en su interior, donde destacan especialmente los juegos. Te contamos lo que tienes que hacer para que esto no te quite el sueño.

Si no quieres quitarle al menor la posibilidad de hacer compras, ya que en un momento dado esto puede hacerle falta, en los sistemas operativos de Apple existen herramientas para ello. Pero lo ideal es que no puedan realizar adquisición alguna, porque de esta forma se evitan de forma contundente los problemas. Una buena herramienta de control no cabe duda, y que te permitirá despreocuparte de lo que hace un hijo o familiar con el teléfono o tablet en cuestión.

Así evitarás las compras no deseadas

Lo cierto es que no tienes que emplear herramienta alguna adicional para poder establecer la configuración que necesitas y evitar, por ejemplo, que se hacen compras dentro de una aplicación (ya sea una individual o el acceso al pago de una cuota mensual). Es importante indicar que el proceso es sencillo y en apenas unos minutos lo tendrás completado y que, además, resulta inocuo en lo que tiene que ver con el funcionamiento y rendimiento del teléfono o tablet. Esto es lo que se tiene que hacer:

Entra en la configuración del dispositivo de forma habitual y, luego, busca el apartado llamado Tiempo de pantalla .

del dispositivo de forma habitual y, luego, busca el apartado llamado . Ahora tienes que encontrar una opción en las nuevas opciones que ves que se llama Restricciones de contenido y privacidad . Hecho esto, elige Compras de iTunes y App Store .

. Hecho esto, elige . Verás entonces en la zona inferior en apartado propio de la instalación de aplicaciones y las compras dentro de ellas. Pulsa en ambas y cambia la configuración a la que encaja con lo que deseas, en este caso es No permitir.

De este modo, ya habrás finalizado y desde ese dispositivo no será posible hacer compra alguna.

Pixabay

Si en un momento dado deseas revertir la configuración que has establecido en el iPhone o iPad, no vas a tener problema alguno para conseguirlo, ya que debes realizar prácticamente los mismos pasos que hemos mostrado antes con un par de modificaciones al final. De esta manera, la cuenta asociada al dispositivo en cuestión tendrá los permisos necesarios para comprar lo que crea oportuno.