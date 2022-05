La banca ve "limitado" el impacto de la subida del euríbor en las hipotecas

La banca pide "calma" y "tranquilidad" ante la escalada que está experimentado el índice euríbor por la expectativa de una inminente subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), al entender que su impacto en las hipotecas será "limitado" y "controlado". Creen que la demanda de hipotecas seguirá creciendo este año, aunque a un ritmo menos intenso que el año anterior.

Los responsables del área hipotecaria de ING, BBVA, CaixaBank y Abanca, que han participado en una mesa redonda conducida y moderada por la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, coinciden en que un escenario de tipos en positivo como el que se avecina en la zona euro es "lo normal" y "lo extraordinario es un euríbor en negativo". El indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables en España se situó en abril por encima del cero (0,013%) por primera vez desde 2016, y en lo que llevamos de mayo ha seguido escalando hasta rondar el 0,24%. Consideran que el euribor continuará la tendencia alcista en los próximos meses, pero de manera "contenida". La previsión mayoritaria es que alcance el entorno del 0,4% en 2022 y suba al 1% en 2023.

En un contexto de endurecimiento de las políticas monetarias de los diferentes bancos centrales para combatir la alta inflación, que se ha desbocado aún más a raíz de la guerra de Ucrania, el euríbor ha cambiado rápidamente de tendencia. La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos ya ha elevado los tipos de interés (en su última reunión la semana pasada en 50 puntos básicos) y el consenso ya descuenta que el BCE lo hará en dos ocasiones este año a partir del verano.

Ramón Faura, director de banca de particulares de CaixaBank, explica que "hace unos meses nuestra expectativa era que el euríbor siguiera en terreno negativo un par de años más". Pero ahora el mercado espera una subida de tipos que, a su juicio, "tendrá un impacto pequeño y gradual" en los tenedores de hipotecas variables. Por su parte, los hipotecados a tipo fijo "no tienen que tener preocpuaciones", dado que sus cuotas no se verán alteradas. Según Faura, la entidad no ha cambiado su estrategia de momento y sigue focalizada en las hipotecas a tipo fijo "con precios de los más competitivos posibles". También ofrecen hipotecas variables a los clientes que lo prefieran.

Cristina de Marcos, del área LEAD de hipotecas de ING, estima que "el impacto va a ser limitado. Recuerda que las proyecciones apuntan a que el alza de tipos en Europa será "paulatina", algo para lo que la banca está preparada. "Siempre y cuando se produzca una subida paulatina, los bancos estamos preparados", dice. Señala que la subida del euríbor supondrá un mayor esfuerzo financiero por parte de las familias, pero recalca que los tipos de interés en negativo "es verdaderamente la excepcionalidad". Comenta que si el euríbor ronda el 0,4% a finales de año, las subidas en las cuotas para una hipoteca media serán de unos 300 euros al año. "Suben las cuotas, pero menos que la inflación". Apunta que la tasa de esfuerzo financiero de los hogares españoles está en el 26%, "lejos de tasas preocupantes". La entidad ofrece tanto hipotecas fijas, como variables y mixtas.

En la misma línea, Rocío Rodríguez Sánchez, coordinadora de desarrollo de negocio en Abanca, piensa que "no hay que alarmarse". Subraya que "el impacto del euríbor en las hipotecas es controlado" porque las subidas de las tasas rectoras no serán agresivas, e insiste en que los más de seis años que el euríbor ha cotizado en negativo es lo extraordinario.

"Creemos que es importante desterrar esta imagen de alarma", comenta Ana Pitarch, responsable de clientes particulares de BBVA, que sostiene que la histórica subida de tipos que ha aplicado la Fed "no tiene por qué trasladarse al BCE". Cree que el organismo dirigido por Christine Lagarde tomará sus decisiones en función de los datos macroeconómicos y, aunque el mercado anticipa que los tipos oficiales puedan llegar al 1,5% en 2023, "el escenario para el euríbor es contenido". A su parecer, el euríbor puede situarse en el 1% el año que viene pero descarta que llegue al 2% o el 3%.

En cuanto a cómo influirá en la oferta y la demanda de hipotecas una subida de tipos, los responsables de estos bancos afirman que hipotecarse continúa siendo "una buena opción".