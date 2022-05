WhatsApp sigue mejorando el borrado de mensajes, ¿cómo lo hará?

Desde hace un tiempo se conoce que la aplicación de mensajería WhatsApp está trabajando en mejorar las capacidades que tienen los administradores a la hora de gestionar los chats de grupo. Así, una de las opciones sería el poder eliminar cualquier mensaje que se haya compartido, para de esta forma evitar problemas entre el resto de los usuarios si las conversaciones suben de tono. Pues bien, se acaba de conocer que la información al respecto será más concreta de lo que se esperaba.

Lo cierto es que la opción de permitir a los administradores eliminar un mensaje o archivo compartido es bastante positiva, ya que permite que nadie se descontrole al estar en un grupo en el que pueden existir diferentes personalidades. Una buena manera de evitar a los hater, todo hay que decirlo, pero que para que el funcionamiento sea el mejor posible lo ideal es que una vez que desaparece el mensaje en cuestión se sepa exactamente lo que ha pasado. Y, esto, es lo que permitirá WhatsApp si se confirma la información que se ha conocido.

¿De qué mejora hablamos?

Tal y como se puede ver en la imagen que dejamos tras este párrafo, una vez que un administrado decide eliminar un mensaje de un grupo, aparece un mensaje que, además de advertir de la acción que se desea realizar, también indica que el resto de los usuarios podrán ver quién fue exactamente el que tomó la decisión. Por lo tanto, el afectado y el resto de los usuarios sabrán con precisión la persona que decidió borrar algo.

WABetainfo

Esto puede derivar a que ocurra como los árbitros en el fútbol: que algunos tienen fama de duros y no pasar una y, otros, todo lo contrario. Pero lo realmente importante es que esta opción que ya están probando algunos usuarios es positiva debido a la información que proporciona -que seguro que más de uno agradece si no ha seguido las reglas de un grupo y no se han dado cuenta, por poner un ejemplo-. Incluso, todo esto permitirá poder pedir explicaciones llegado el caso de una forma privada utilizando un chat de WhatsApp.

Una buena opción en WhatsApp

La verdad es que esta es una buena decisión que está en desarrollo por el momento y, por lo tanto, no se tiene fecha exacta de implementación en la aplicación de mensajería. Está claro que la compañía tiene la intención que la función que permite a los administradores de grupo borrar mensajes que no gustan sea lo más potente y completa posible. Un buen añadido que se sumará a opciones que no tardarán mucho en llegar a WhatsApp, como por ejemplo las encuestas o la opción de borrar mensajes con tiempos que llegan a los dos días y medio.