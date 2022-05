El pago con criptomonedas también se sube a los taxis de Madrid

Operaciones. El 12% de adultos españoles, la mayoría de entre 18 y 24 años, tiene monedas virtuales, lo que convierte a España en el quinto país europeo con mayor cifra de operaciones en criptomonedas, según el director de estrategia de la Agencia de Ciberseguridad de la Generalitat de Cataluña, Tomàs Roy. “El sector de las criptomonedas movió en España en 2021 cerca de 60.000 millones de euros, una cifra que representa casi el 5 % del PIB del país”.

‘Streaming’ monetario. La empresa Mean DAO, integrada en la plataforma de blockchain Solana, va a posibilitar a partir de este año a usuarios de criptomonedas el manejar cualquier tipo de suscripción “pagando solo por el tiempo de uso y medido al segundo”. De esa manera, una persona no tendrá que pagar por Netflix o cualquier otro servicio por suscripción aunque no lo use, sino que solo abonará el tiempo desde que entra al streaming hasta que sale, según explica el cofundador y director ejecutivo, Michel Triana. Mean DAO, una empresa DeFi (finanzas descentralizadas), el equivalente en el mundo blockchain y de las criptomonedas a una empresa fintech, las startups del sector de finanzas en el modelo digital, fue creada hace un año pero lanzó sus primeros productos en septiembre de 2021. Ha levantado ya 8,5 millones de dólares de instituciones de capital riesgo, incluyendo SoftBank, e inversores particulares. Eso les permite seguir avanzando en un proyecto que algunos medios especializados han calificado como el “Spotify del dinero”.