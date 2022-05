Un hotel solidario busca socios financieros

Es mucho más que un complejo hotelero de kilométrica playa de arena blanca y frondosa naturaleza alrededor. Orango Parque Hotel (Guinea-Bisáu abrió hace 15 años con el objetivo de convertirse en un destino alternativo de sol y playa, No busca beneficios económicos, sino convertirse en un referente social y ambiental.

De ello se encarga la ONG española que lo gestiona, Associaçao Guine Bissau Orango. Esta asociación madrileña pretendía preservar un enclave único en el mundo como es el Parque Nacional de Orango, y el archipiélago Bijagó, en el que existen especies tan insólitas o protegidas como el hipopótamo de agua salada o la tortuga verde; y, por otra, contribuir a la preservación de la cultura bijagó a través del impulso al desarrollo socioeconómico de la comunidad que lo habita.

Vista de la isla de Orango.

Para llevarlo a cabo, Orango Parque Hotel ha ido reinvirtiendo el excedente de sus ingresos en la realización de distintas iniciativas destinadas tanto al mantenimiento del parque, como a la mejora de la calidad de vida de los Bijagó, creando puestos de trabajo, apoyando la formación profesional, abriendo escuelas de infantil y primaria, y renovando su centro de salud, entre otras.

En los dos últimos años, la pandemia ha hecho estragos al reducir al mínimo los ingresos del hotel, que apenas ha podido mantener su ayuda abonando los salarios de las personas empleadas, de los que dependen muchas familias de Orango Grande.

Tras más de un año cerrado, en octubre de 2021 volvió a abrir sus puertas, y desde entonces los visitantes han ido regresando, pero el capital generado no ha sido suficiente para ejecutar proyectos sociales pendientes como el de la rehabilitación del centro de salud de Eticoga, la aldea más grande de la isla, que dista a 20 minutos a pie del complejo.

Es por ello que los promotores han decidido ahora embarcarse en el mundo del crowdfunding y utilizar esta fórmula para alcanzar el mínimo de 18.800 euros que se necesita para reformar el dispensario. Entre las razones que alegan es que la atención sanitaria mínima y digna en la isla de Orango Grande no está garantizada. En Eticoga, por ejemplo, solo se dispone de un enfermero y dos auxiliares de enfermería, cuyos sueldos abona el hotel, para atender a una población de 2.000 personas.

Una de las habitaciones de Orango Parque Hotel.

Es más, agregan, que en caso de que ocurra alguna emergencia por la noche, la visita ha de hacerse con la luz de un móvil porque las placas solares instaladas en su día ya no funcionan; para asearse las manos es necesario ir a buscar agua a un pozo, porque la bomba de extracción ya no se puede utilizar y el agua no sale por los grifos; y si coinciden un parto y el ingreso de una persona enferma contagiosa, han de ser hospitalizados en la misma sala por falta de espacio.

Para acabar con esa situación, que se complica en el caso de enfermedades graves, por estar el hospital más próximo a hora y media en barco, y a cuatro horas de la capital, la ONG madrileña ha elaborado un proyecto de rehabilitación que contempla la instalación de nuevas placas solares, la reparación de la bomba que extrae el agua y de las tuberías que la conducen a los grifos; la ampliación de la sala de hospitalización, la compra de nuevos colchones y la incorporación de algunos materiales adicionales como un armario para almacenar los medicamentos, entre otros. Para todo ello se necesita encontrar socios financieros que cubran los 18.000 euros que se requieren.

Además, existe un proyecto más amplio, detalla la citada organización sin ánimo de lucro, por un importe total de 34.000 euros, con los que se podría abordar, adicionalmente a los proyectos anteriores, la construcción de un amplio depósito subterráneo para recoger el agua de la lluvia. Gracias a ello, se podría tener acceso en el centro de salud a agua potable durante todo el año.

Las personas que participen recibirán su correspondiente certificado de donación, para que se lo puedan desgravar, y, según el importe, recibirán recompensas relacionadas con Orango Parque Hotel y el pueblo Bijagó.

Las aportaciones, cuya campaña está abierta hasta el 10 de junio, se podrán hacer a través del siguiente enlace: https://www.lateuaterra.com/una-enfermeria-para-los-bijago-de-la-isla-de-orango-grande-guinea-bissau.