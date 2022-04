Las mejores apps para personalizar la pulsera Xiaomi Mi Smart Band 6

Si eres de los que tiene una Xiaomi Mi Smart Band 6 disfruta de uno de los accesorios wearables más completos que existen en lo que tiene que ver con la relación calidad/precio. La gran cantidad de funciones que incluye, entre las que no falta el control de la actividad física, han hecho de este accesorio uno de los más populares en la actualidad. Si deseas darle un toque personal, te vamos a contar cómo lograrlo en su pantalla.

Generalmente, la opción más utilizada para dotar de un nuevo aspecto a la pulsera inteligente de la que hablamos es cambiarle la correa (existen muchas opciones disponibles en las tiendas online), pero en ocasiones se quiere dar un paso más allá. Para lograrlo, existe la posibilidad de usar aplicaciones que cambien la imagen que existe en la pantalla más allá de lo que ofrece la propia app oficial de Xiaomi. Te vamos a mostrar algunas de las que merece la pena valorar.

Apps perfectas para que las Xiaomi Mi Smart Band 6 sean diferentes

Todos los desarrollos tienen características comunes que son importantes. Por un lado, se puede descargar sin coste alguno desde la tienda Play Store, lo que es todo un seguro de vida. Aparte, su compatibilidad con la pulsera de Xiaomi es perfecta, por lo que no debes tener miedo alguno al emplearlas. Adicionalmente, encontrarás desde una sencilla utilización del desarrollo hasta ser opciones que no ocupan mucho en el smartphone que se tiene sincronizado con la pulsera. En definitiva, que no vas a encontrar problema alguno en el uso de estas aplicaciones.

Cualquiera de las tres opciones que te dejamos es recomendable, ya que te permitirán cambiar el aspecto de la Xiaomi Mi Smartband 6 de forma sencilla y fiable. Son las siguientes:

WatchFaces Store For Mi Band 6

Este es un desarrollo que incluye una amplia colección de pantalla para el accesorio, y su base de datos se renueva de manera constante para que siempre tengas algo nuevo que elegir. Todas las watchfaces que existen son compatibles y dispone de opciones que muestran una gran cantidad de información. Muy positiva la opción de búsqueda que permite acotar lo que ves para instalar.

Mi Band 6 Watch Faces

De las tres opciones elegidas, esta es la que tiene una mayor cantidad de imágenes disponibles, permitiendo incluso la posibilidad de marcar las que son favoritas para que no te vuelvas loco buscando cada vez. No tendrá problema alguno con el idioma y permite la descarga en segundo plano para que nada moleste cuando está utilizando la pulsera de Xiaomi.

Zepp Life

Es todo un clásico en lo que tiene que ver con aprovechar al máximo los accesorios de la compañía asiática, y no podía faltar. Incluyen muchas opciones que aumentan la utilidad de la Xiaomi Mi Smart Band 6, incluyendo una gestión de datos adicional y, como no, una buena cantidad de watchfaces que se pueden personalizar. Genial a la hora de establecer notificaciones, si la instalas posiblemente se quedará contigo para siempre.

