Resiliencia y trabajo: claves para emprender en los sectores más difíciles

Cuando se tiene un sueño, por imnposible que parezca, se puede conseguir. El emprendimiento está lleno de historias imposibles. Hoy hablamos con Damián Perea, fundador de Animayo, para que nos cuente su experiencia emprendiendo en el mundo del cine y la animación y cómo ha conseguido crear este evento de reconocimiento mundial.



¿Qué es Animayo? ¿En qué consiste?

Para hablar de Animayo Gran Canaria, primero te presento mi historia de quién soy y por qué hago Animayo, y, de esta forma, se entenderá mucho mejor.

Desde que tengo 7 años quería ser director de cine y dedicarme a este mundo, pero tuve la suerte de nacer en un paraíso en medio del atlántico, Gran Canaria. Sin embargo, en aquel entonces era muy difícil realizar mi sueño, y todo el mundo me decía que era imposible y me dedicara a otra cosa.

Durante mi juventud escuché la palabra 'no' demasiadas veces cuando intentaba abrirme camino en una profesión tan difícil como el cine. Pero aun así luché por mis sueños con muchísimo esfuerzo y resiliencia hasta convertir el 'no' en un 'sí', y alcanzar mis metas profesionales usando las negativas como un estímulo para superarme.

Después, mientras estudiaba la carrera de empresariales, empecé a formarme en cine y animación de forma autodidacta. Por fin, conseguí hacer mi primer cortometraje que, con el tiempo, pasó a la historia por ser el primer corto de animación con técnica stop-motion realizado en Canarias. "Podría ser Peor" (1999), que fue nominado a los Premios Goya®.

Años más tarde, ganamos la campaña del euro para el ministerio de Hacienda para la llegada del Euro. “La familia García”, y me dediqué mucho tiempo a la publicidad, videoclips, cortometrajes.

Por fin, hace 17 años, conseguí hacer mi sueño realidad y decidí crear Animayo. Se trata de una cumbre internacional de cine de Animación, Efectos visuales , videojuegos , realidad virtual y nuevas tecnologías. El objetivo es dar todas las oportunidades que yo nunca tuve a las nuevas generaciones de mi tierra.

Poco a poco fue creciendo desde Gran Canaria, y ahora se extiende su programación a otras ciudades y países, en su versión "Animayo Itinerante”: Los Ángeles( 10 años en los estudios Disney Dreamworks y Sony ); Madrid y Barcelona en el Caixa Forum, Lanzarote, Portugal, República Checa, Bruselas, Chicago, Mumbai, Praga, Colombia, Belgrado o Corea.

Así nació Animayo Gran Canaria. Un evento inspiracional y motivacional, con un 75% de contenidos formativos de la manos de grandes estrellas de esta industria que vienen a formar de una manera muy amena y divertida.

El evento está destinado a potenciar el desarrollo creativo y la producción audiovisual. Al mismo tiempo es un espacio tecnológico y artístico que ha generado por sí mismo el surgimiento de una industria poderosa en Canarias, donde los jóvenes tienen ahora la oportunidad de inspirarse y desarrollar su talento. Las becas Animayo tienen un valor de más de 500.000€, y se opta a trabajar en las productoras internacionales más potentes del mundo a través de los programas de reclutamientos que ofrece el Festival.

Se ofrecen a los asistentes clases magistrales que llegan a ser reveladoras, sumergiendo al público en una motivación positiva a través de sus experiencias, enseñanzas y anécdotas. El grueso del programa del Festival lo componen: secciones oficiales a concurso, master class, ponencias, talleres, paneles, foros, debates, presentaciones, estrenos, becas al talento, recruitments y concursos.



Durante el festival se proyectan las películas de las secciones oficiales a concurso que dan lugar al Palmarés Oficial Animayo. El programa de la Sección Oficial, es resultante de una competición anual de más de 2.000 obras de animación 2D, animación 3D, efectos visuales, cine experimental, piezas de publicidad, spots de animación, videoclips, cinemática de videojuegos y realidad virtual.



En 2020 fue el primer festival del mundo que no cancelaba su evento por la pandemia y fue desarrollado en plataforma 100% virtual con avatares, dos años antes que el Metaverso se pusiera de moda. La plataforma virtual de Animayo contaba con avatares personalizables, avanzada tecnología 3D, espacios 100% virtuales, herramientas de voz en tiempo real, agilidad de conexión al sistema, capacidades de interacción y con intercomunicación entre los avatares. Gracias a este reto el Animayo se conoció en todo el mundo y llegamos a 40 mil participantes.



¿A qué público os dirigís?

El público es muy amplio en general las personas jóvenes de espíritu con ganas de aprender y seguir creciendo. O simplemente a los amantes de las nuevas tecnologías, cine de Animación efectos visuales.

De los 15.000 participantes del Animayo presencial, el 41 % del público son de 19 a 30 años que son los que vienen a las masterclass y talleres a formarse con las estrellas invitadas, además de presentarse a los reclutamientos de las empresas internacionales vienen a la isla a contratar a los mejores talentos que asisten al festival.

Un 38% tienen entre 6 y 18 años, y son los que quieren aprender y descubrir dónde está el futuro de sus estudios. Aquí nuestro lema es enseñar a ver, enseñar a hacer y enseñar a tener una mente crítica.

En estas edades hemos desollado un sistema educativo para el desarrollo de las inteligencias múltiples de los niñ@s a través del audiovisual. Un trabajo que dura todo un año, donde aprenden jugando como me hubiera gustado a mí estudiar en el cole.

El 21 % restante son adultos de 30 en adelante que vienen a las proyecciones de las secciones oficiales a concurso, las misiones empresariales, así como los meetings profesionales.



En el Animayo virtual, con casi 40.000 participantes, el 100% son mayores de 18 y profesionales de todo el mundo.

Este año es la 17ª edición, ¿cómo y por qué surge?

Este año Animayo regresa a Gran Canaria en dos fases: presencial (del 3 al 7 de mayo) y online (a partir de octubre).



Fase presencial: Cicca y Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria.



En su 17ª edición y bajo el lema "El Futuro que Viene", Animayo contará con un plantel de 23 reputados artistas, productores, ingenieros y creadores internacionales en su fase presencial. De este modo, Animayo Gran Canaria 2022 se posiciona como un espacio innovador donde la animación, los efectos visuales, el arte, la ciencia y la tecnología convergen.



En esta edición del Futuro, ponentes que han trabajado con míticos estudios –DreamWorks Animation, Walt Disney Animation Studios, Sony Pictures, Ubisoft, Maybe Movies, Norlum Entertainment, Netflix, Skydance o Platige Image, entre otros– coinciden con ponentes especializados en las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el Metaverso, la realidad virtual o los NFTs.



Todos ellos intervendrán en 14 master classes, tres debates, cinco talleres, ocho recruitments y revisiones de portfolios. Una oportunidad única para el encuentro, la comunicación y la articulación que inspira y moviliza iniciativas audiovisuales, artísticas y tecnológicas a través de los mejores especialistas que comparten sus conocimientos con el público.



Una de las novedades destacables de esta edición son los debates Animayo, que surgen como respuesta directa a la necesidad de puntos en común, la creación de masa crítica y la generación de conclusiones en una sociedad actual cada vez más polarizada.

Continúa también nuestra popular sección especial para los más pequeños: "Mi primer festival". Habrán también proyecciones temáticas, como un especial de cine polaco.



Desde esta primera fase presencial, Animayo Gran Canaria repartirá más de 500.000 euros en becas de estudio que permitirán estudiar en escuelas de primer nivel. Se organizarán recruitments de productoras internacionales enfocadas en la captación de perfiles para puestos de trabajo en estas mismas empresas. Entre las productoras en cuestión sobresalen nombres como Platige Image, Skydance, Anima Kitchen o 3 Double Production. Además, se otorgarán convalidaciones de créditos universitarios.



"Sin salir del aula" se consolida con más de 8.000 alumnos inscritos. La oferta para centros escolares con actividades gratuitas en sus propias instalaciones se llevará a cabo en mayo y abarcará un amplio abanico de opciones diseñadas para todos los ciclos educativos. Esto a partir de una combinación de animación y efectos visuales con proyecciones gratuitas, una sección oficial a concurso y master classes formativas, también gratuitas, en formato televisivo.

Además, como primicia en Canarias, el estreno de una exposición en realidad aumentada del cortometraje la Noche más larga únicamente visible cuando la enfocamos con un dispositivo móvil. NFTs en sí mismos y que compartirán espacio con otras experiencias virtuales imperdibles en para el mundo altamente tecnológico en que vivimos.



Animayo Gran Canaria es el único festival español declarado «Festival Calificador» por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premios Óscar ¿Qué significa esto? ¿Qué supone para vosotros?

Significa que de las 2000 obras que visionamos al año y se presentan a concurso se seleccionarían solo 60 piezas de más de veinte países de todo el mundo y que serán visionadas por los 15 miembros de nuestro Jurado.

Ellos conformarán el Palmarés y el Gran Premio de esta 17ª edición del festival, obra que gane el gran premio será automáticamente preseleccionada y así considerada por la Academia estadounidense y quizás con suerte nominarla a los Premios Óscar®.

El primer año que cualificamos el cortometraje que ganó en Animayo fué nominada y al siguiente año otra obra que ganó estuvo en la short List. Esto viene a ser como la administración de lotería que siempre cae algún premio. Hemos tenido suerte en ese sentido con las películas que han ganado.

Para nosotros representa mucho porque es el reconocimiento de nuestro trabajo de búsqueda de los mejores cortos del año y selección de tantas obras. Que este reconocimiento fuera el primero y único en España nos alegra y a la vez nos hace sentir responsables y mantener ese nivel ahí arriba.



¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de montar un evento como este?



Hay pocas cosas fáciles en un evento. Todo son problemas que resolver y organizar, pero como es algo en lo que ponemos tanto amor, suele fluir muy bien.

Quizás, no lo más fácil, pero sí lo más cómodo cuando llevas tantos años, es la facilidad de encontrar a las grandes estrellas porque ya el problema no es a ver a quien traigo este año, sino a quien le tenemos que decir que no.

Lo más difícil todo lo demás, la labor organizativa ,pero sobre todo la búsqueda de financiación que nos lleva todo un año. Ahí es donde más se sufre siempre en un evento.

Aquí tengo que agradecer mucho a los que han hecho posible que Animayo siga ahí con tanta fuerza: al Cabildo de Gran Canaria, Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Fundación La Caja de Canarias-CICCA, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, universidades, escuelas y empresas privadas patrocinadoras y colaboradoras de Animayo.

¿Qué objetivos a corto y medio plazo tenéis con Animayo?



Los objetivos de Animayo siempre han estado claros desde el principio: informar, formar y debatir. Desarrollar el talento que es lo que más nos gusta. Ayudar a los jóvenes a guiarlos en sus carreras de futuro y animarlos a que sigan sus sueños y encuentren trabajo.

Por otro lado, seguir empujando para que crezca de la industria en las islas y sigan viniendo empresas a instalarse y hacer rodajes de VFX.

A medio plazo, queremos seguir exportando nuestra filosofía del evento y que otras ciudades se sumen a nuestro proyecto y puedan realizar Animayo en otras partes del mundo.