Buenas noticias: las encuestas de WhatsApp también llegarán al ordenador

Una de las cosas que no estaban nada claras es si la versión para ordenador de WhatsApp sería compatible con las encuestas que en poco tiempo llegarán a la aplicación de mensajería. Y, por suerte, hoy se ha conocido que será así gracias a una información que muestra claramente que se podrán utilizar.

Lo cierto es que el uso de este nuevo contenido en el desarrollo se daba como seguro, pero no tanto que se pudieran crear las encuestas desde las versiones de escritorio para los sistemas operativos macOS o Windows. De no ser así, sería un fallo bastante importante por parte de la compañía propiedad de Meta, ya que la funcionalidad de la que hablamos (las encuestas) es de las que apunta a ser muy usada -y no tendría sentido no poder darle uso en todos los clientes-. El caso es que en WhatsApp han hecho los deberes.

El uso será perfecto en WhatsApp para ordenador

Al lanzarse la nueva versión de prueba del software del que hablamos destinado a los ordenadores, que es la 2.2215.1, se ha podido comprobar que en su interior incluye ya datos que aseguran que será posible desde actuar ante las encuestas que se reciban e, incluso, será posible generar nuevas desde el cliente que se tiene instalado. Por lo tanto, la funcionalidad será completa y esto hará que no se tenga límite alguno por parte de los usuarios.

WABetainfo

Algunos datos adicionales que se pueden ver en la captura de pantalla que hay antes de este párrafo, es que la interfaz de usuario en la creación será prácticamente idéntica que la que ya se pudo ver en su momento para las versiones para iOS y Android. Por lo tanto, una vez que se establece la pregunta, se pueden ofrecer las posibles respuestas a elegir de una forma sencilla. Lo interesante es que, con la información desvelada, se ha dejado claro que será necesario incluir un mínimo de dos -como es lógico pensar- y, el máximo, llegará a las doce (este dato no se sabía hasta el momento). No está nada mal.

Llegada de esta nueva función… todavía hay que esperar

Pues no hay una fecha concreta para la llegada de las encuestas a WhatsApp. Pero todo hace pensar que esta función, que contará con encriptación punto a punto para asegurar una gran privacidad (y competir, por lo tanto, con lo que ya ofrece Telegram), estará disponible antes de verano para todos. Es decir, que en no mucho se comenzarán con los test reales en regiones muy limitadas y, si todo va bien, en poco tiempo el despliegue será global.