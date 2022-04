Santander asegura que mantiene su interés por Banamex bajo ciertas condiciones

El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, ha reiterado el interés del banco en hacerse con el negocio minorista de Citi en México, Banamex, bajo ciertas condiciones, entre las que destacó contar con el visto bueno del Gobierno mexicano, que la compra se realice a buen precio y sin llevar a cabo una emisión de acción y mantener la ratio de capital en el 12%.

Además, puntualizó que Citi todavía no ha comunicado qué parte del negocio quiere sacar a la venta, y prevé que el proceso se extienda hasta finales de 2023 o principios de 2024. En ese sentido, Álvarez ha explicado que Santander quiere participar en los análisis que se hagan durante la operación, si bien el proceso todavía no ha empezado. "Es una operación en la que Citi no ha comunicado lo que saca a la venta, pero nosotros hemos establecido unas condiciones y se mantienen", ha apuntado.

Igualmente, el ejecutivo de Santander, que detalló que la valoración que hace Citi del negocio que saca a la venta es de 4.000 millones de dólares, ha valorado que el banco cuenta con "múltiples opciones y mucha flexibilidad" para financiar la posible operación.

El pasado mes de enero Citi decidió poner fin a su negocio de banca comercial en México, país en el que lleva más de un siglo. La firma dejará de operar en banca de consumo y de pequeñas y medianas empresas en el país, unidades englobadas bajo la marca Citibanamex, aunque continuará operando en México mediante una licencia bancaria local a través de su negocio de clientes institucionales.

Preguntado por un posible impacto que la compra de Banamex podría tener sobre la política de dividendos de Santander, el consejero delegado ha recordado que para este 2022 está previsto que se mantenga un reparto del 40% del beneficio, una mitad en efectivo y otra mitad a través de recompra de acciones.