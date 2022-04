Una filantropía informada y enfocada a resultados

Para mejorar el desempeño de la actividad filantrópica CaixaBank cuenta con una línea de estudios. Así, tras la colaboración con el IE Center for Families in Business, que abordó los perfiles de filantropía personal en España, la entidad publicó la Guía sobre gestión del patrimonio (inversiones) en las entidades no lucrativas, elaborada por un equipo liderado por Javier Martín Cabana desde la Fundación HAZ. El propósito es orientar en la gestión eficiente de los recursos de las entidades sin ánimo de lucro y, más concretamente, sobre la administración de las inversiones en coherencia con la misión y naturaleza particular de cada institución.

Además, recientemente, de la mano de la Fundación Pere Tarrés, CaixaBank ha elaborado un informe sobre Cómo contribuir a mitigar la pobreza infantil. En él se analiza la situación global y se proponen actuaciones y colaboraciones con programas existentes para dar una respuesta efectiva a las necesidades de la población, desgranadas y detalladas según datos nacionales y europeos.

En esta línea de actuación también se contemplan los reconocimientos, con los Premios Solidarios CaixaBank Banca Privada. Los galardones, que se otorgan anualmente y suman ya cuatro ediciones, constan de dos categorías, mejor proyecto y mejor trayectoria, seleccionados entre seis finalistas.