Este es el motivo por el que los iPhone 14 no tendrán puerto USB tipo C

Ahora que la Unión Europea confirma que la apuesta es por ofrecer un puerto de carga único para los dispositivos móviles, y este es el USB tipo C, es posible que muchos crean que Apple hará justo eso en la nueva generación de sus móviles: los iPhone 14. Y, lo cierto, es que todo apunta a que no será así.

Teniendo en cuenta el momento en el que la UE toma esta decisión, que habrá que ver cuándo es de obligatorio cumplimiento, está claro que no llega en plazo para que los fabricantes la tengan en cuenta de forma rápida -teniendo en cuenta que en muchos casos se tarda bastante tiempo en diseñar, comprar los componentes y realizar el ensamblaje de un dispositivo-. Y, este, es el caso de los iPhone 14. Todo irá como estaba exactamente planeado… y no habrá cambios, ya que no es posible asumirlos ya.

Veremos qué es lo que decide Apple en un futuro, y no hay que descartar que el modelo de la firma norteamericana del año 2023 sea el primero con USB tipo C. Pero, por el momento, la nueva generación de smartphones que será anunciada este septiembre mantendrá el uso de la conexión Lightning. Y hay motivos que son poderosos para que esto sea así.

La gran razón que tiene Apple para no usar ya USB tipo C

Pues no es muy complicado llegar al motivo conociendo a la compañía de Cupertino. Este es económico. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la fabricación e integración de los puertos Lightning está completamente optimizado, lo que es un seguro a la hora de no incurrir en costes excesivos de fabricación y, además, existe la posibilidad de “apretar” a los suministradores llegado el caso.

Pero lo que es más importante en estos momentos es que, todo lo que tiene que ver con el puerto Lightning es un flujo de dinero importante para Apple. Sin ir más lejos, tiene una gran cantidad de accesorios en el mercado que se venden mucho y, hasta que el mercado no esté maduro con el USB tipo C para ellos, no van a perder esa fuente de ingresos. Por lo tanto, los iPhone 14 apuntan a que mantendrán la interfaz de conexión que la firma de la manzana mordida lleva integrando desde hace un tiempo. Pero, eso sí, el salto antes o después se tendrá que dar… pero, para eso, todavía queda.

Pexels

Mejoras en el Lightning de los iPhone 14

Para que no existan muchas quejas por parte de los usuarios respecto a las opciones que ofrecerá la conexión por cable de los nuevos smartphones, habrá una evolución técnica. Un ejemplo es que se ofrecerán velocidades de conexión habituales en USB 3.0, por lo que se dará aquí un salto cualitativo importante -debido a que se aumentará la calidad de uso de muchos accesorios-. Así, por ejemplo, se podrá aprovechar la calidad de vídeo ProRes.

Además, también habrá mejoras en la estabilidad de las conexiones y la transferencia de energía, por lo que es posible que el iPhone 14 llegue con un aumento en la velocidad de la carga rápida que, desde hace tiempo, es algo que demandan los usuarios de sus teléfonos. Avances cruciales a la espera de dar el salto a USB tipo C, claro.