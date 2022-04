La creatividad se refuerza como arma para fidelizar clientes

A quienes dicen “mujer tenía que ser” cuando alguien hace una mala maniobra, un saludo. Esta es una de las frases que protagonizaron la campaña de Free Now para resaltar la necesidad de acabar con los estereotipos vinculados al género, a través de mensajes elaborados en colaboración con el equipo creativo de la cuenta de Instagram Un saludo para todos. “Aunque parezca pequeña, la acción tuvo mucho impacto en redes sociales y CRM (gestión de relaciones con el cliente). Es una manera de buscar la credibilidad que necesitamos como marca para conectar con el público y asociarnos a un tema importante, porque sigue habiendo muchos estereotipos vinculados al género”, reconoce la jefa de marketing de la compañía, Adriana Navarro.

La creatividad se ha convertido en un arma fundamental para fidelizar a los clientes, según se concluyó este jueves durante un encuentro organizado por Alares con motivo del Día Internacional de la Creatividad. “La competencia cada vez es más feroz y hay que llegar a los clientes a través de las emociones”, advirtió la directora de marketing de Alares, Anna María Hurtado.

Campaña de PR Garage sobre 'Juego de Tronos' para HBO.

En este sentido, la agencia PR Garage, que cuenta con grandes clientes como Google, Youtube, Disney+ o HBO, tiene mucha experiencia. Durante el estreno de la temporada final de Juego de tronos (HBO), por ejemplo, la compañía preparó un festival en torno a la serie que reunió a más de 1.400 fans en los cines madrileños de Callao. El evento contó con regalos, comida temática y escape rooms. “Llegar al público de una forma directa, afortunadamente, cada vez es más fácil porque cada vez hay más variedad de formas de hacerlo”, sostuvo el fundador de la agencia, Mario Jiménez.

Aun así, destacó la importancia de impactar no solo en el consumidor final, sino en los medios. “Si lo que estás contando no es relevante o informativo, es difícil que tenga cabida por muy creativo que sea”, admitió. Uno de sus casos de éxito fue el del lanzamiento en 2021 del smart­phone Realme GT. La imagen icónica del producto, en amarillo y negro, les dio la idea de enviar a periodistas e influencers una réplica personalizada de la katana que el personaje de Uma Thurman utiliza en Kill Bill. El resultado fueron 860.000 impresiones en redes sociales y 259 noticias en medios, con una audiencia alcanzada de más de 205 millones de lectores. “Llegar al público depende mucho de lo que el cliente quiera arriesgar”, recordó Jiménez.

Campañas de PR Garage sobre 'Kill Bill' para Realme.

Los participantes coincidieron en que, actualmente, los pilares en los que debe basarse la comunicación de las marcas son, sobre todo, la sostenibilidad, la inclusión y la diversidad. “No podemos dar la espalda a estos temas, pero, a la vez, tenemos que encontrar la forma de hacerlo creíble dentro de nuestras empresas y que vaya con sus pilares y su ADN”, explicó Navarro.

Sin embargo, también aludieron a que no se puede realizar ese cambio de un día para otro. “Una marca no puede pretender ser lo que no es. No hay nada peor que una compañía que quiere dar una imagen que todo el mundo sabe que no tiene, y esto ha sucedido mucho a raíz de la pandemia”, lamentó Jiménez. Por eso, Hurtado concluyó con un único mensaje para las firmas: “Hay que entender la marca como una persona y ser una misma”.