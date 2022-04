Llega la smartband Garmin Vivosmart 5 para meter en problemas a Xiaomi

Hacía bastante tiempo que Garmin no lanzaba al mercado una nueva pulsera inteligente, tanto es así que muchos pensaban que había abandonado este mercado para dejarlo en manos de otros fabricantes como por ejemplo Xiaomi o Huawei. Pero se acaba de conocer la llegada de un nuevo modelo de este fabricante que deja claro que esto no es así.

El accesorio en cuestión es la Garmin Vivosmart 5, que viene a sustituir a un dispositivo que fue lanzado en 2018, nada menos. Y, lo cierto, es que existen mejoras interesantes que harán que este equipo sea una opción de compra elegida por muchos debido a que, como siempre en los productos de esta compañía, destaca por ofrecer un seguimiento excelente a la hora de reconocer la actividad física. Tanto es así, que gracias a los sensores incluidos puedes desde conocer la calidad de sueño que tienes a diario o detectar de forma automática todos y cada unos de los deportes más habituales (como por ejemplo caminar, practicar running y, como no, montar en bici).

Una de las cosas que ha mejorado de manera sensible en este modelo respecto a las generaciones anteriores tiene que ver con la pantalla. Esta sigue siendo monocromática, sí, pero ahora es mucho más grande (un 66%) y tiene mejoras tanto en la definición como en el uso táctil que ofrece el botón integrado -que sobresale un poco del componente para que sea posible localizarlo sin tener que mirar-. Importante destacar que una pulsación de manera continuada permite enviar un mensaje de alerta mediante utilizando el smartphone de pasarela para ello -es compatible con iOS y Android, lo que resulta de lo más conveniente.

Buena autonomía de la Garmin Vivosmart 5

Con una carga completa de la batería recargable por USB que se incluye, es posible conseguir un tiempo de uso de una semana completa. No es lo mejor del mercado, esto es cierto, pero es más que suficiente para que no tengas que preocuparte de tener siempre a mano el cable para enchufar la pulsera a la corriente. Muy relevante: esto se cumple siempre, independientemente del empleo que le des a la smartband, por lo que no ocurre como con otros modelos que con el paso del tiempo reducen su capacidad de forma notable.

Garmin

Otro de los cambios que seguro que se agradecen en este nuevo modelo de Garmin es que permite cambiar la correa que utiliza, por lo que se pierde el diseño unibody de las generaciones anteriores. Y, esto, es todo un acierto. Y, todo esto, sin perder una alta resistencia a los impactos y, como no, el agua y el sudor no le afectan en absoluto. De este modo, puedes ir a la piscina con el accesorio puesto y no tendrás que dejarlo en la toalla.

Es importante destacar que se ha mejorado la aplicación que se usa con esta Garmin Vivosmart 5. Ahora se incluyen opciones avanzadas que permiten desde gestionar los datos que se adquieren para establecer un control adecuado del estado físico -incluso para saber el nivel de estrés que se tiene-, hasta alertas por si la frecuencia cardíaca que mide el sensor integrado es demasiado alta.

Precio de esta nueva pulsera inteligente

Hoy comienza su venta en diferentes regiones seleccionadas por el fabricante, que se irán aumentando en cuestión de días. Estará disponible con correas de colores blanco, negro y menta uy el precio que se tiene que pagar son 149,99 euros. Una buena evolución que veremos si les pone las cosas difíciles a los modelos de Xiaomi.