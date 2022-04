La resistencia antibiótica sube al incumplir la pauta

Un estudio reciente muestra que en 2019 hubo aproximadamente 4,95 millones de muertes asociadas con la resistencia antimicrobiana”, expone Antonio López, coordinador del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos (PRAN). En España, el experto afirma que en 2015 se contabilizaron 3.058 decesos, cifra que en 2016 se redujo a 2.956, “aunque desafortunadamente esta reducción fue puntual, pues en 2020 se registraron 4.000, cuatro veces más que los causadas por accidentes de tráfico”, y advierte de que si esta tendencia continúa, en 2050 las muertes superarán a las del cáncer.

“La resistencia bacteriana a los antibióticos es un proceso evolutivo natural acorde a la teoría darwiniana de la selección de las especies: solo sobreviven las que se adaptan a las condiciones del entorno”, afirma José Barberán, presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia y jefe del servicio de medicina interna del Hospital Universitario HM Montepríncipe. Sin embargo, avisa de que en las dos últimas décadas este fenómeno se ha acentuado de forma significativa como consecuencia de la intensa presión antimicrobiana selectiva a la que han sido sometidas las bacterias.

¿Los motivos? Por una parte, la automedicación. Otro error generalizado, según López, es no acabar el tratamiento prescrito. “Si dejamos la pauta a medias, estamos dando tiempo a la bacteria para que aprenda a defenderse del antibiótico”, asegura.

En la resistencia bacteriana también influye la prescripción errónea. “Urgencias es el primer sitio de toma de decisiones. Si damos a un paciente de alta, le hemos prescrito un antibiótico y hemos pactado el tiempo que ha de tomarlo. Pero si optamos por el ingreso, los estudios afirman que en planta solo cambian esa prescripción un 20% de las veces y lo hacen al tercer día de ingreso, cuando el médico conoce los resultados microbióticos hechos en urgencias”, expresa Juan González, coordinador del grupo de infecciones de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Por ello, insiste en la importancia de la formación continua del personal sanitario. Además, recomienda evitar, siempre que sea posible, el ingreso: “Es en los hospitales donde se producen más infecciones”.

Para solucionarlo, junto a su consumo adecuado y necesario, resulta vital trabajar el problema desde la perspectiva de Una sola salud, que la Organización Mundial de la Salud define como un enfoque colaborativo y global. “Las bacterias resistentes no necesitan pasaporte para viajar. Se trata de un problema general que no reconoce fronteras y que afecta tanto a humanos como a animales, así como a la agricultura, ganadería, comercio y, por tanto, a la economía mundial”, resume López. De hecho, el Banco Mundial considera la resistencia como un índice de pobreza de los países por los gastos extra que las infecciones resistentes ocasionan. “En Europa, 1.500 millones de euros al año”, señala Lucía Gallego, profesora de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco UPV/EHU y coordinadora de la Red Careme (Control of Antibiotic Resistance in the Mediterranean Area). Por su parte, Rosa Albañil, coordinadora del grupo de patología infecciosa de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, aborda la importancia de administrar las vacunas incluidas en el calendario oficial a cada grupo de población, así como las indicadas para los pacientes incluidos en los grupos de riesgo y también en la vacuna antigripal.

Sin olvidar la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos. El informe anual de la OMS de 2020 sobre estos medicamentos, especificó que se estaban desarrollando un total de 43 antibióticos y 27 agentes antibacterianos no tradicionales, un pipeline que la organización calificó de insuficiente para abordar el reto de la creciente resistencia bacteriana. Desde 2017, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y su homóloga en EE UU, la FDA, solo han aprobado 11 nuevos antibióticos que amplían las opciones de tratamiento frente a infecciones bacterianas. Desde Pfizer demandan un paquete de incentivos que fomenten el ritmo de innovación. Una petición a la que se une Gallego, que denuncia los recortes a la investigación.