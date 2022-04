Macron exige un embargo al petróleo ruso tras la masacre de Bucha

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha exigido que la Unión Europea imponga nuevas sanciones más estrictas a Rusia tras el descubrimiento de las matanzas de Bucha, que ha calificado como "crímenes de guerra". En este sentido, el líder del ejecutivo francés ha planteado un embargo al petróleo y al carbón rusos, para lo que va a buscar una concertación europea en los próximos días. El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ya ha respaldado la propuesta, aunque ha asegurado que el principal obstáculo para lograr estas sanciones es Alemania. No obstante, desde Berlín no han descartado sumarse eventualmente a la medida, aunque por el posible efecto negativo en su economía se han mostrado más conservadores. En este contexto, los precios del petróleo Brent suben alrededor de un 0,18% hoy hasta los 104.55 por barril de petróleo, aunque llegó a dispararse hasta un 1,49% respecto su precio de apertura durante la sesión de hoy.

"Tiene que haber sanciones que disuadan. En los próximos días tiene que haber una concertación europea, es lo que quiero", añadió Macron después de haber señalado que esa discusión la va a empezar con Alemania, que hasta ahora ha mantenido una posición conservadora por su dependencia de los hidrocarburos rusos. El francés, sin embargo, no ha hecho mención sobre sanciones contra el suministro de gas ruso.

Del otro lado, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, no ha descartado la idea de implementar un embargo. No obstante, los tiempos de Alemania no parecen estar tan alineados con los de otros líderes europeos: "Trabajamos todos los días para crear las condiciones previas y los pasos hacia un embargo. Este es, en opinión del gobierno federal y también en mi opinión, el camino correcto y que dañará a Putin todos los días", afirmó Habeck en una entrevista.

No obstante, Christian Sewing, CEO de Deutsche Bank y presidente del lobby bancario BDB de Alemania, advirtió que el impacto de un embargo podría golpear duramente a su país: "La situación sería aún peor si se detuvieran las importaciones o los suministros de petróleo y gas natural rusos. Entonces sería virtualmente inevitable una recesión significativa en Alemania". El ejecutivo añadió que, incluso sin las represalias, los bancos esperaban un crecimiento mucho más lento este año de alrededor del 2% debido a la guerra en Ucrania.

La Unión Europea, por su parte, ha condenado "las atrocidades" cometidas por las fuerzas armadas rusas en varias ciudades ucranianas ocupadas que ahora han sido liberadas. En este sentido, los 27 han asegurado que apoyan la investigación iniciada por el Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad: "Las masacres en la localidad de Bucha y otras localidades ucranianas quedarán inscritas en la lista de atrocidades cometidas en suelo europeo. Las autoridades rusas son responsables de estas atrocidades, cometidas mientras tenían el control efectivo de la zona. Los autores de crímenes de guerra y otras violaciones graves, así como los funcionarios gubernamentales y líderes militares responsables, rendirán cuentas".