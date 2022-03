Sánchez sigue sin convencer al PP para apoyar su plan de choque contra la guerra

Más de ocho horas ha durado este miércoles la comparecencia de Pedro Sánchez ante el pleno del Congreso de los Diputados. Ha sido una sesión larga y tensa en la que tanto los socios parlamentarios como la oposición han cuestionado al presidente por el súbito cambio de postura en el Sáhara y por el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra de Rusia contra Ucrania.

En su primera intervención, a las nueve de la mañana, el mandatario ha hecho un llamamiento a la unidad de la Cámara para hacer frente a los efectos de la invasión de Kiev. No obstante, ha sido un mensaje que no tuvo eco entre la oposición y que por el contrario, ha servido para que le recriminaran los volantazos que ha dado de manera unilateral en diversos terrenos, en particular con el Sáhara. En más de tres ocasiones Sánchez ha defendido el giro de España, aludiendo que la nueva postura está alineada con los socios europeos y que se trata de una oportunidad para solucionar un conflicto enquistado. Pero sus palabras no han sido suficientes ni para los partidos ni para el pequeño grupo de manifestantes que se encontraba fuera del recinto con banderas saharauis.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, le ha preguntado si Marruecos le ha dado alguna garantía sobre Ceuta, Melilla y Canarias. A su vez, le ha recriminado que haya debilitado la relación con Argelia y que tratando de solucionar una crisis se hayan provocado tres. Santiago Abascal, de Vox, ha usado una de sus intervenciones para decirle al presidente que su carta al rey Mohamed VI era un “insulto” al Parlamento. Las críticas más duras, sin embargo, han provenido de sus socios, en particular de ERC y del PNV, que en todo momento sostuvieron que el paso dado respecto al plan de autonomía no es aceptable. “¿Por qué para el Gobierno merecen más derechos los ucranianos que los saharauis? Tenemos sospechas: Putin tiene la llave del gas y Marruecos tiene la llave de la inmgración", ha espetado el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.

A Sánchez no le ha quedado más que aguantar el aluvión de críticas e intentar ganar la otra batalla del día: conseguir los apoyos para sacar adelante el plan de choque contra las consecuencias de la guerra de Putin, que llegara al Congreso en un mes. Ante las dudas sobre el alcance y la duración de las medidas, el propio presidente ha reconocido que ningún programa de emergencia puede considerarse definitivo, sino que está “abierto y es dinámico”, abriendo la posibilidad a que se extienda más allá de los tres meses.

Con todo, solo sus socios habituales se han comprometido a apoyar el paquete de medidas aprobado el martes en el Consejo de Ministros. El Partido Popular y Ciudadanos han dejado en duda su decisión y han acusado al Gobierno de pretender una “adhesión incondicional”. Cuca Gamarra ha dicho que se trata de un “batiburrillo de medidas” que además no incluye ninguna rebaja fiscal, clave para que los populares den su voto a favor. La situación se complica por Vox, del que según Sánchez, no se espera “ni que cojan el teléfono”.

A pesar de las condiciones expuestas por el PP, el presidente no mostró en ningún momento la disposición de afrontar las rebajas fiscales que se exigen desde la derecha. Por el contrario, ha dicho que sería “suicida” para el Estado. Ha ironizado con el hecho que la oposición solo reclama la bajada de impuestos cuando están fuera del Gobierno, porque cuando ellos lo presiden "suben hasta el IVA de las chuches". También ha aprovechado la ocasión para responder a las declaraciones del próximo líder de la bancada azul, Alberto Núñez Feijóo, quien hace unas semanas dijo que el Gobierno se estaba “forrando” con la subida de la luz. En réplica, Sánchez ha sacado a colación los casos de corrupción del PP, precisando que algunos "se han forrado, y mucho, a base de sobresueldos y comisiones ilegales".