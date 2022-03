En la actualidad existen varios países en los que el uso de criptomonedas como reserva de valor por la población local ha venido creciendo en los últimos años. Entre estos países podemos encontrar a Venezuela, Argentina o Turquía, que con tasas interanuales de inflación superiores al 50% han visto cómo el poder adquisitivo de sus ciudadanos disminuía progresivamente. La inflación, cuando alcanza estos niveles, afecta significativamente a los niveles de ahorro de las familias, porque dicho ahorro permite adquirir una cesta de bienes cada vez menor, debido al aumento de los precios.

En estas economías, la aparición de alternativas como las criptomonedas ha supuesto una suerte de activo refugio con el que protegerse de la inflación, una función similar a la que han desempeñado en el pasado los activos refugio tradicionales como el oro o el dólar. Estas situaciones se producen sobre todo con divisas en las que la confianza de la población en el control público de la inflación es baja, y optan por invertir en activos que no vayan a perder valor en el corto plazo. En este sentido, parece justificada la huida del ahorro en busca de activos más seguros.

Adicionalmente, las criptomonedas, al permitir la transferencia de valor con un coste muy bajo, facilitan los envíos y recepciones de dinero hacia las economías más castigadas. En este caso, países como El Salvador no han dudado en señalar los beneficios económicos de Bitcoin para transferir fondos, en una economía en la que las remesas de dinero suponen el 20% del PIB nacional.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las situaciones anteriormente descritas sólo encuentran cierta justificación en aquellos casos en los que la moneda local no es suficientemente fuerte o confiable para que los ciudadanos puedan mantener sus ahorros. En el pasado, episodios similares en los que una divisa era claramente preferida a la otra para el ahorro, han producido un efecto de expulsión de la “moneda mala” en favor de la “moneda buena”. Esto ocurre porque la moneda buena (normalmente el dólar estadounidense) es guardada por la población local para mantener el valor del ahorro, mientras que la otra divisa es utilizada únicamente para el consumo, de forma que nadie quiere mantenerla como reserva de valor (fenómeno denominado “dolarización de una economía”).

En el caso de las criptomonedas, esto podría ocurrir también, pero hay que tener en cuenta que estas divisas digitales apenas tienen aceptación oficial en casi ninguna economía del mundo, por lo que su valor como reserva de ahorro podría quedar en entredicho. Además, el hecho de que su precio esté sujeto a una elevada volatilidad también produce incertidumbre, no ya solo como inversión (la volatilidad es intrínseca al propio concepto de invertir), sino también como reserva de valor, ya que los ahorros podrían depreciarse tanto o más que los mantenidos en divisa local.

Con todo lo anterior, si bien es comprensible la búsqueda de alternativas para el ahorro cuando la divisa local es muy débil, no hay que olvidar que en el caso de las criptomonedas no hay ningún respaldo oficial. Monedas como el dólar o el euro no son fuertes únicamente por las economías que las respaldan, sino por instituciones como el BCE o la Reserva Federal, que garantizan una política monetaria a futuro que permite reducir la incertidumbre y ayudan a tomar decisiones de ahorro y de inversión. Mientras las criptomonedas se mantengan como una alternativa de inversión sin respaldo oficial, y con un nivel de volatilidad tan elevado, será difícil considerarlas seriamente como reserva de valor para el ahorro en la mayoría de economías del mundo.

Todos los artículos de este blog describen únicamente la opinión del autor y no representan la postura de ninguna compañía o institución financiera