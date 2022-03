La Plataforma en Defensa del Transporte continúa con la huelga

La Plataforma Nacional en Defensa del Transportes ha asegurado que continuarán "con los camiones parados" hasta que la Administración dé respuesta a las demandas del sector. "Tal y como está la situación no tenemos más remedio que continuar parados", ha señalado este domingo el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, tras reunirse con varios transportistas.

En referencia a la reunión mantenida este viernes con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que "no se tuvo ningún tipo de avance" ya que, a su juicio, "todo se basa en promesas". "Nuestra situación es de tal gravedad que no permite tener ninguna carencia sobre las soluciones. Por lo tanto, irremediablemente y muy a nuestro pesar, tenemos que continuar con los camiones parados hasta que la Administración, que consideramos tiene las herramientas suficientes para articular cualquier decreto y cualquier ley que den respuesta a las demandas del sector y de esta manera poder arrancar y poder trabajar que es nuestra máxima voluntad", ha afirmado.

Respecto a si la huelga de transportistas está perdiendo fuerza, Hernández ha resaltado que, bajo su punto de vista, "no": "La movilización del viernes frente al Ministerio de Transporte a pie fue un rotundo éxito. Entre todos nos pudimos arropar y demostrar que no somos esa minoría como nos querían tachar". Para los transportistas, la Administración "tiene que trabajar en la dirección acertada y desbloquear esto". "No estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo subvenciones, tenemos que comer todos los días", ha dicho el presidente de la plataforma.

Hernández ha descartado que haya "líneas rojas" en sus negociaciones con el Gobierno y ha explicado que llevan desde el mes de octubre del año pasado "advirtiendo que si no se articulaban medidas que impidieran la contratación a pérdidas dentro del sector finalmente el sector iba a colapsar". "Han pasado cinco meses y la Administración no ha tenido en cuenta esta gravedad. Nos cuesta menos dinero estar parados que trabajar. La situación es caótica", ha concluido el presidente de la plataforma.