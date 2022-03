Marc Gasol invierte en Kleta y apuesta por la movilidad sostenible

Primero fue el portero del FC Barcelona, Ter Stegen, quien respaldó como business angel el proyecto de Kleta, una startup española que ofrece un servicio de suscripción de bicicletas. Y ahora lo hace otro deportista: el reconocido pivot español Marc Gasol. El baloncestista, que ya creó junto a su hermano Pau Gasol la Gasol Foundation, una entidad que busca combatir el sedentarismo infantil y favorecer estilos de vida activos y saludables, continúa con sus inversiones de impacto social.

Gasol ha participado en la segunda ronda de financiación de Kleta, que ha levantado dos millones de euros, en una operación liderada por el venture capital español Fondo Bolsa Social. La transacción también ha contado con el Banco Sabadell. La startup, fundada en 2020 en Barcelona por Falk Siegel y Diego Casabe, dos ex compañeros de Badi (plataforma de alquiler de pisos y habitaciones), captó en junio de 2021 otros 400.000 euros en una ronda pre-semilla en la que entraron, entre otros, el portero azulgrana y otros inversores, como Holger Sprengel, uno de los fundadores de Cooltra; Miguel Andrés, actual director tecnológico de Simplr.io y ex CTO de Badi, y Level Up Ventures.

La startup ofrece una bicicleta propia por una suscripción mensual (sin fianza), que incluye una garantía antirrobo (la empresa se compromete a sustituir la bici en caso de hurto) y una garantía de mantenimiento con asistencia técnica a domicilio para resolver cualquier problema mecánico. La compañía también ofrece un sistema de seguridad inteligente que permite al cliente aparcar el vehículo fuera de casa por la noche.

Según el modelo de bicicleta y plan elegido por el usuario, el precio de la suscripción varía entre los 19,50 y los 39,50 euros/mes. Kleta ofrece bicicletas mecánicas, eléctricas y plegable y permite personalizarlas y añadirles complementos, como cesta, asiento para niños, soporte para móvil y casco. Una vez el cliente hace la suscripción, recibe su bicicleta en las próximas 24 horas. El servicio se puede cancelar en cualquier momento, avisando con una semana de antelación antes de que se renueve la suscripción.

“Para mí, el valor principal de Kleta es que es una empresa valiente que apuesta y lucha para hacer nuestras ciudades un poco mejores. No solo contribuye con el medio ambiente, sino que además lo hace de forma profesional, atrevida y promocionando un estilo de vida saludable”, señala Marc Gasol.

La startup, que también ofrece su servicio a empresas para que ofrezcan la suscripción a sus trabajadores (algo que ya están haciendo Badi, Glovo o Cloudworks, entre otras), ya opera en Barcelona, Valencia y Sevilla, donde aterrizó la semana pasada, con la previsión de alcanzar los 1.000 usuarios a finales de este año. A día de hoy, Kleta cuenta con más de 1.200 suscripciones activas de usuarios en las dos primeras ciudades. La compañía cuenta con cuatro locales (dos en Barcelona, uno en Valencia y otro en Sevilla) y tiene como objetivo ampliar el número de tiendas a medida que vaya creciendo en esta localidad y se vaya ampliando a otras ciudades.

Precisamente, con los fondos captados la compañía quiere continuar con su expansión en España y otros países europeos, ampliar su plantilla (de los 27 empleados actuales a 40 para finales de 2022) y seguir mejorando su app, implementando rutas de bicicleta más seguras y tranquilas, que permitan a la gente reducir su miedo a usar la bicicleta en las ciudades.

José Moncada, director general del Fondo Bolsa Social, que solo invierte en proyectos que tienen impacto social o medioambiental, asegura que “para cumplir con agenda 2030 de los ODS tenemos que cambiar la manera en que nos desplazamos en las ciudades (...) Y el uso diario de la bicicleta contribuye a reducir la emisión de CO2, la polución atmosférica y la congestión en las ciudades y aumenta el bienestar del usuario”.

Para el cofundador y CEO de Kleta, Falk Siegel, esta ronda de financiación “respalda la idea misión con la que nacimos, la de incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte diario y sostenible en las ciudades”. Siegel confía en el éxito del proyecto, y destaca cómo los modelos de suscripción se están utilizando cada vez en más sectores de bienes y servicios.