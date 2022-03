CEOE estalla contra el Gobierno para que clarifique su plan ante “la amenaza de una gran crisis”

Los representantes empresariales de CEOE-Cepyme han dado hoy un golpe sobre la mesa para "exigir al Gobierno que clarifique el detalle con la máxima urgencia las medidas que prevé adoptar para poner freno a la elevación de los costes energéticos y a la espiral inflacionista, así como al bloqueo de las carreteras". Según la dirección patronal, las noticias que les llegan desde sus organizaciones de todos los sectores y de toda España, la situación que se está viviendo "está paralizando la actividad económica y, como resultado, amenaza con una gran crisis económica y social".

Tras la reunión de su cúpula directiva, las patronales han endurecido su discurso y, utilizando expresiones poco habituales en esta organización, han emitido un comunicado en el que han instado "de forma taxativa a que mañana, en la cuarta reunión que se celebrará con el Ministerio (de Transportes, se detallen de una vez, entre otras, las cuestiones relativas a las ayudas directas en céntimos/litro al combustible". Se espera que, efectivamente, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, informe sobre estos detalles en el encuentro de mañana.

Este estallido patronal contra el Ejecutivo se suma a las manifestaciones convocadas por los sindicatos CC OO y UGT y otras asociaciones de la sociedad civil esta tarde para exigir también al Gobierno que acelere la adopción de medidas, en especial para los sectores económicos más dañados y los colectivos sociales más vulnerables.

Pero antes de que se produzcan estas manifestaciones en distintas ciudades españolas, los empresarios han exigido al Gobierno que "el transporte pueda operar con normalidad" y añaden que esto "no es una cuestión aplazable por más tiempo". Dicho esto, cargan contra el Gobierno al insistir en que "es difícil de comprender que no se haya actuado con mayor contundencia y rapidez frente a los bloqueos de suministros y en favor de aquellos que no pueden mantener su actividad por ello", en clara crítica a las asociaciones que han organizado los paros.

Estas patronales detallan que "ya son mayoría los sectores empresariales de este país que están en una situación insostenible". En concreto, citan a la industria, "que está empezando a parar sus hornos"; al campo, la pesca y todo el sector agroalimentario, "que viven una auténtica pesadilla"; y al comercio, "que sufre un desabastecimiento alarmante".

En este negro escenario, los empresarios recuerdan al Ejecutivo que el empresariado, en especial las pymes, llegan al grave momento actual con "máxima preocupación" porque suman el desgaste de estos dos últimos años de pandemia.