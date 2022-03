ETP para aprovechar el alza de las materias primas

Temáticos. Global X ofrece en España su fondo cotizado de minería de cobre, COPX. “Históricamente, el cobre ha sido un barómetro líder para la salud económica mundial debido a su amplio uso en una gran cantidad de aplicaciones industriales. La fusión de la alta inflación de varias décadas, la recuperación del crecimiento económico mundial y el cambio omnipresente hacia la energía renovable, prepara al cobre para un mercado alcista estructural”, considera Rohan Reddy, director de análisis de la entidad especializada en ETF temáticos.

Energía. Según un estudio de State Street Global Advisors, mencionado por Daniel Ung, jefe de investigación y análisis cuantitativos del área de carteras de ETF, las acciones relacionadas con energía y materias primas (por ejemplo, compañías de materiales, metales y minería) siempre han generado fuertes rendimientos durante los periodos de alta inflación a corto plazo y ahora “con la crisis entre Rusia y Ucrania como telón de fondo, el sector energético podría beneficiarse más en Europa, por lo que una forma de aprovechar esta circunstancia es que los inversores se expongan a una gama diversificada de empresas energéticas a través de instrumentos indexados”, propone.

Rentabilidad. No todos los expertos son partidarios de estas inversiones. “Para que un activo forme parte de una cartera de largo plazo debe tener una fuente de generación de rentabilidad creíble y las materias primas no lo tienen. Son valores especulativos, no generan ingresos. En cambio, las acciones o bonos sí generan rentabilidad en forma de dividendos o cupones respectivamente”, observa Unai Ansejo, director general de Indexa Capital.