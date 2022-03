Marcas que enamoran: proyectos que impactan y transforman el mundo

Hoy, en Territorio Pyme hablamos con Vivian García Villavicencio, la CEO de Marcas que Enamoran, un certamen que premia proyectos emprendedores que impactan vidas y revolucionan el mundo para mejorarlo. Vivian nos cuenta cómo surgen estos premios, qué se recnoce y el objetivo del certamen.

- ¿En qué momento surge la idea de crear este certamen? ¿Por qué?

La idea surgió en el 2021, preguntándonos qué más podíamos hacer para cumplir nuestro propósito de transformar el mundo de los negocios, el marketing y la comunicación, desde el amor. Durante el 2020-2021 fuimos testigos de cómo el mundo se paralizaba, ante el problema sanitario que afectó prácticamente a todos los sectores económicos. Pero, en medio de la incertidumbre y del cambio inesperado, descubrimos a muchas personas, empresas e instituciones que demostraron su compromiso con la humanidad y su valía para ayudar a otros y continuar ofreciendo experiencias memorables en clientes y empleados. Y dijimos, “¡Estos sí que son dignos de reconocimiento!” Y allí surgió la gran iniciativa de los Premios Internacionales Marcas que Enamoran.

- ¿Qué tipos de proyectos o empresas se premian?

En esta edición hemos considerado 9 categorías que reúnen prácticamente a todos los sectores económicos, dentro de las cuales participan empresas, instituciones, personas físicas y emprendedores. Y son las siguientes: Marca Empleadora, Medio Ambiente & Sostenibilidad, Innovación, Turismo & Restauración, Tercer Sector, Nuevos Emprendimientos, Gran Consumo & Retail, Servicios Especializados, Integración e Inclusión Social.

Dentro de cada categoría existen marcas candidatas que, a lo largo del 2020-2021, desplegaron nuevas estrategias, reinventaron procesos, comunicaron de una forma diferente con un propósito compartido, logrando enamorar a las personas (empleados, clientes, sociedad) con acciones de marketing originales y de alto impacto.

Este Certamen, además del jurado calificador, contará con la votación del público, para elegir a las mejores marcas, en cada categoría.

- ¿Se descubren muchos proyectos emprendedores en este evento? ¿De qué tipo?

Debo confesar que todas las candidaturas que han formalizado su participación son dignas de ganar. Nos hemos sorprendido al descubrir cómo, a pesar de toda la incertidumbre, existen valientes nuevos emprendedores que apostaron con amor y determinación por proyectos de negocio que, en corto tiempo, lograron excelentes resultados y son aptos para postular a nuestros premios.

Entre éstos, puedo mencionar exitosos proyectos de startups vinculadas al cambio climático, sostenibilidad, formación profesional, restauración, consultoría, tecnología, así como proyectos enfocados en diseño y moda, arte contemporáneo, belleza, viajes, etc.

Todas las marcas candidatas darán mucho juego a lo largo del Certamen. Nuestros Premios son el escaparate internacional perfecto, que muchas marcas necesitan, para ponerse en valor y comunicar su propósito al mundo.

- ¿Qué aspectos crees que son los más complicados a la hora de montar un nuevo negocio?

Como empresaria y mentora de emprendedores y empresarios, encuentro que existe un aspecto esencial que dificulta la primera etapa de nuevos negocios. Y es, la ausencia de conexión entre el plan de negocio, el propósito de la marca y el plan de marketing y comunicación. Esto provoca que, al atravesar la “marcha blanca” u otras circunstancias adversas, los proyectos fracasen y los líderes del negocio sientan que no pueden más. La frustración de no ver resultados pronto o, de estar invirtiendo sin retorno, nubla con facilidad la mente de empresarios que no encuentran un norte, por el solo hecho de no haber identificado la razón de ser del negocio, que va más allá de lucrar y generar riqueza.

- ¿Cómo puede ayudar el certamen a los proyectos ganadores?

Premios Internacionales Marcas que Enamoran es una iniciativa pionera e innovadora, que marca un hito en la historia de certámenes de comunicación y marketing. Es la primera vez en el mundo que premiaremos el amor, el servicio y el propósito con el que las marcas impactan vidas y transforman el mundo, a partir de sus productos y servicios.

Hemos despertado gran interés en el empresariado y contamos con el patrocinio de Cámara de Comercio de Madrid, Room Mate Hotels, Cinesa, DKV, BTH Hoteles y la colaboración de Humanos en la Oficina, El Club del Emprendimiento, MentorDay, Partum Latinoamérica y Strategy Challenge.

Las marcas ganadoras impulsarán su prestigio empresarial, ventas, y podrán desarrollar marca dentro de nuestra red de negocios internacional.