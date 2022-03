¿Cuáles son las normas y multas de la nueva ley de tráfico?

Este lunes ha entrado en vigor la nueva Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Introduce una serie de normas que no aparecen en el reglamento de 2015, aunque no aumenta el monto de las multas. Eso sí, agrava las sanciones para aquellos casos que generan mayor riesgo al volante, como el uso del teléfono móvil, la ausencia del cinturón de seguridad o la tasa de alcohol con la que los menores de edad pueden conducir.

La mayor novedad es la penalización con seis puntos del carnet para todos aquellos que conduzcan con el móvil en la mano. Antes eran tres puntos; con la nueva modificación, el uso del celular o cualquier distractor semejante se equipara a conducir bajo el consumo de drogas o alcohol.

La nueva ley también elimina el margen de 20 kilómetros hora (km/h) para adelantar a otros vehículos en las carreteras convencionales. La Dirección General de Tráfico se ha dado de plazo de un año para analizar la eliminación de este margen, argumentando que tres de cada cuatro siniestros tienen lugar en este tipo de carreteras y que al año más de 200 fallecimientos son por un choque frontal.

Se quitarán cuatro puntos por no utilizar el cinturón de seguridad o hacer un mal uso de este o cualquier otro sistema de retención infantil, así como cascos y demás elementos de protección que son obligatorios para los usuarios de vehículos de movilidad personal, como motos y patinetes.

En las vías con más de un carril por sentido será obligatorio cambiar de carril cuando se proceda a adelantar a ciclistas o ciclomotores. Además, se aumenta de cuatro a seis los puntos a detraer cuando se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 metros. También se prohíbe parar o estacionar en carril bici o en vías ciclistas, pero la multa se mantiene en 200 euros.

Los conductores menores de edad no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0,0 tanto en sangre como en aire espirado. Hasta ahora el límite para ellos era el mismo que para los adultos: 0,25 miligramos por litro de aire espirado.

Por primera vez hay una norma relacionada con el respeto al medio ambiente. De tal suerte, hay una nueva multa de 200 euros por no respetar las restricciones de circulación en momentos de alta contaminación y en las zonas de baja emisión. Por otro lado, aumentan de cuatro a seis los puntos a restar por arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que pueden producir incendios.

A la vez, se introduce como infracción grave el hacer trampa en el exámen de conducir. En concreto, se castigará con 500 euros a quien use un dispositivo de intercomunicación no autorizado. Además, el aspirante no podrá presentarse a las pruebas en un plazo de seis meses.

Para recuperar los puntos del carnet, la DGT unifica en dos años el tiempo que el conductor tiene que estar sin cometer infracciones. Hasta ahora este periodo variaba en función de la gravedad de la infracción cometida. También se podrán reponer haciendo cursos de conducción segura.