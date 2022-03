El Huawei P50E es oficial, nuevo procesador y cámara espectacular

Se acaba de lanzar un nuevo modelo prácticamente por sorpresa, hablamos del Huawei P50E. Este es un modelo que completa la gama de producto más potente que tiene en el mercado el fabricante asiático. Mantiene alguna de las buenas características vistas en los modelos que ya se pueden comprar en el mercado, como por ejemplo integrar una cámara de excelente factura.

Este componente cuenta con tres sensores en la parte trasera que se integran en un elemento formado por dos grandes círculos que son bastante prominentes. El sensor principal es de 50 MP con una apertura focal de F:1.8, y dispone de posibilidades tan interesantes como estabilizador óptico y el estar firmado por Leica. Le acompañan dos módulos más que son de 13 + 12 MP destinados al gran angular y el teléfono (respectivamente). La cámara frontal es de trece megapíxeles y se integra en un agujero que hay en la parte central de la zona superior de la pantalla.

Ya que hablamos del panel, que es OLED, hay que decir que este es de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+ y cuenta con una frecuencia de 90 Hz. Nada loco, la verdad, pero llama la atención que su respuesta táctil es de 300 Hz, lo que asegura una rapidez fantástica ante las pulsaciones. El caso es que cumple, pero no es lo mejor que ahora mismo hay en el mercado y que ofrecen compañías como Samsung o Xiaomi.

La gran novedad: su procesador

Este modelo, que tiene la intención de atacar la gama media más llamativa, cambia el Snapdragon 888 por un modelo también de Qualcomm Snapdragon 778G. Por lo tanto, ofrece un rendimiento correcto, pero sin ser de locura. Así, se pierde algo de potencia con las aplicaciones más exigentes como los juegos, pero en principio la fluidez es más que correcta. Donde sí que hay buenas noticias es en lo que tiene que ver con la memoria, ya que lo que ofrece el Huawei P50E son 8 GB de RAM y almacenamiento que puede llegar hasta los 256 gigas. Más que suficiente.

Huawei

Otra de las cosas que se mantienen en este modelo respecto a sus predecesores de la misma gama de producto es todo lo que tiene que ver con la autonomía. Su batería es de 4.100 mAh, mientras que la carga rápida llega a los 66W, una marca excelente que, eso sí, no se acompaña con un cargador que sea compatible. Esta "manía" de los fabricantes sigue ganando adeptos y, la verdad, es que no es nada positiva. Por cierto, a este modelo no le falta protección frente al agua IP68 y lector de huellas.

Conectividad y precios del Huawei P50E

En el primer caso, hay buenas noticias, como son el uso de WiFi 6 para asegurar un magnífico acceso a internet, y el uso de NFC y USB tipo C. Pero, debido a las limitaciones en las compras que tiene el fabricante, este es un modelo que se queda en 4G en lo referente a los datos, y esto puede ser un hándicap para muchos.

Huawei

En China el Huawei P50E llega con Harmony OS, pero lo normal es que en el resto de las regiones es de esperar que el terminal incluya Android con la personalización EMUI por encima. En lo que tiene que ver con los precios, se puede comprar la versión más económica por unos 585 euros al cambio. Para nada es una locura, la verdad.