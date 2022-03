El Huawei Nova 9 SE es oficial, ¿tiene la gama de entrada un nuevo rey?

Se acaba de anunciar el teléfono Huawei Nova 9 SE, que llega para ser el modelo más económico de entre todos los que ofrece en esta gama de producto la compañía asiática. Con unas características bastante correctas, algunas opciones le hacen destacar -como por ejemplo una carga rápida excelente-. Te contamos lo mejor que ofrece.

Una de las cosas que llaman la atención en este terminal es que cuenta con una pantalla que es bastante grande: tiene su panel IPS nada menos que 6,78 pulgadas (nada de notch, por cierto, ya que la cámara frontal se incluye en un agujero en la zona superior). La resolución es Full HD+, lo que está bastante bien, y no le falta una frecuencia de actualización de 90 Hz. No es lo mejor del mercado, pero sí que asegura un buen comportamiento con todo tipo de contenidos.

Un hardware que cumple, pero no del todo

Los dos componentes esenciales que actualmente incluye los smartphones, y que sirven para medir el rendimiento que ofrecerá el terminal, son el procesador y la RAM. El primero es un Snapdragon 680 en el Huawei Nova 9 SE, mientras que la memoria es de nada menos que 8 GB. Esto último le sitúa entre las mejores opciones en la gama básica del mercado, algo en lo que ayuda que el almacenamiento interno llega hasta los 256 gigas. La verdad es que bastante bien.

Otras opciones que se tienen que conocer del teléfono del que estamos hablando es que incluye opciones que no están mal en lo que tiene que ver con la conectividad, como por ejemplo la inclusión de Bluetooth 5.0 o NFC para realizar pagos móviles. Pero, aquí, encontramos algo que puede ser su talón de Aquiles: su acceso a datos es 4G VoLTE. Para muchos esto no será un problema, ya que su tarifa no es 5G, pero es posible que de cara al futuro esto pueda ser un problema.

Huawei

Una autonomía excelente sobre el papel

Los dos motivos que existen para ello es que el terminal cuenta con una batería de 4.000 mAh, que es suficiente para llegar el final del día (sin grandes alardes, eso es cierto); pero lo realmente interesante es que la carga rápida integrada es de 66W, lo que le sitúa de nuevo al Huawei Nova 9 SE entre lo mejor que se puede conseguir actualmente en la gama de entrada que existe actualmente en el mercado.

Como es habitual en los dispositivos de la compañía asiática, todo lo que tiene que ver con la fotografía está perfectamente resuelto. La cámara principal sorprende por incluir un sensor principal de nada menos que 108 MP, una barbaridad, y se ayuda de tres elementos adicionales de 8 + 2 + 2 megapíxeles (el primero para el gran angular; el segundo para mejorar las fotos macro; y, el tercero y último para que la profundidad se mida con precisión). La opción frontal para los selfies, por su parte, es de 16 MP.

Llegada del Huawei Nova 9 SE

Este terminal se pone a la venta en diferentes colores como por ejemplo el negro, blanco y azul. Su precio no ha sido desvelado por el momento, ya que depende de cada región. Se pone a la venta primero en China y Malasia, pero es prácticamente seguro que llegará a otras regiones como por ejemplo España.